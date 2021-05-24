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Интерфакс-АВН

В Нагорном Карабахе не смогли противостоять турецким Bayraktar из-за отсутствия передового вооружения - гендиректор "Алмаз-Антея"

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БЛА Байрактар
БЛА Байрактар.
Источник изображения: Global Look Press

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Турецкие беспилотники Bayraktar смогли проявить себя в ходе конфликта в Нагорном Карабахе из-за отсутствия на вооружении у местных военных систем борьбы с ними, заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Они малоскоростные, огромные, по 12 метров размах крыльев. Ввиду того, что вооружение в Нагорном Карабахе не самое передовое, эффективных средств противостояния они не имели",- сказал Новиков на форуме "Новое знание" в субботу.

По его словам, такой беспилотник не является сложной целью для систем ПВО, но дает нагрузку на них.

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Страны
Россия
Турция
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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