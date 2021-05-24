Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир

Исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко уточнил, что буксир будет летать на ионных двигателях, а не на химическом топливе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в рамках форума "Новое знание" предположил, что будущие орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как транспортно-энергетический модуль "Зевс" (ядерный буксир).

Он уточнил, что буксир будет летать на ионных двигателях, а не на химическом топливе. "В конечном итоге мы понимаем, что на этих принципах будут строиться и орбитальные станции. Никто не полетит к Марсу девять месяцев в состоянии "шпрот в бочке." Это невозможно", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, идеология корабля Starship для полета на Марс является недостаточной. По его мнению, космический корабль для такого полета должен быть похож на корабли "Тысячелетний сокол" или "Галактика" из фильмов.

В презентации Блошенко также была представлена концепция орбитальной станции для дальнего космоса, кроме ТЭМ, она включает несколько модулей. Предполагается, что к станции смогут стыковаться перспективный корабль "Орел" и многоразовый многофункциональный крылатый корабль.