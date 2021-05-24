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Интерфакс-АВН

На реализацию лунной программы со сверхтяжёлой ракетой потребуется 1,7 трлн руб. - Роскосмос

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Ракета «Енисей» так навсегда и останется только на рендерах. Это был последний шанс «Роскосмоса» создать такую конструкцию с обликом, не сформированным влиянием Starship. Следующий носитель российского космического агентства в той или иной степени, но неи
Ракета «Енисей» так навсегда и останется только на рендерах. Это был последний шанс «Роскосмоса» создать такую конструкцию с обликом, не сформированным влиянием Starship. Следующий носитель российского космического агентства в той или иной степени, но неизбежно будет копией новой разработки SpaceX. Все остальные варианты просто не имеют шансов добраться до космоса в новых технологических условиях.
Источник изображения: Роскосмос

Нижний Новгород. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Реализация лунной программы со сверхтяжёлой ракетой "Енисей" потребует порядка 1,7 трлн рублей, 900 млрд придётся на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"Цифра по программе СТК (носитель сверхтяжелого класса) порядка 1,7 трлн рублей с полезными нагрузками, без полезных нагрузок цифра порядка 800 млрд", - сказал Блошенко, отвечая на соответствующий вопрос.

14 мая глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что технический проект нового облика сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет принят до конца этого года.

"Возможно на техническом проекте у нас будет несколько дополнительных вариантов, но рассматривается основной, который был на эскизном проекте", - сказал журналистам глава центра.

10 февраля Баранов сообщил, что разработка ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

"Возможна коррекция ее облика. Сейчас этот вопрос пока до конца не решен, поэтому сейчас разработка поставлена на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года", - сказал Баранов журналистам.

15 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет представлена в течение трех-четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора "Роскосмоса" рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

Как отмечалось в документе, после докладов Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Ивана Москатиньева Совет рекомендовал руководству РАН и "Роскосмоса" "обратиться к президенту с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года "в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок".

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отдельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.

18 марта Рогозин опубликовал в твиттере фотографии конструкций будущей ракеты.

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Ракета создается на основе блоков также создаваемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН
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