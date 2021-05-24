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Интерфакс-АВН

Судьбу российского сегмента МКС после 2025 года определит руководство страны - Роскосмос

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Нижний Новгород. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Роскосмос не исключает продолжения участия в проекте МКС после 2025 года, решение за президентом, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко.

"Собственно говоря, варианта два. Первый - это МКС в том виде, как сейчас, с учётом того, что есть определенные плюсы в виде отработанного управления станцией, налаженного взаимодействия с партнерами, ведь это проект, связывающий нас с Америкой и другими партнерами. С другой стороны - за время работы "Мира" и МКС мы большую часть интересующих нас научных вопросов отработали. С учётом этого можно смотреть уже на создание новой станции с качественно новыми амбициозными задачами", - сказал Блошенко, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе МКС.

"В принципе оба варианта имеют право на жизнь, в зависимости от того, какие задачи глава государства перед нами поставит. Сейчас мы ждём решения и готовим технические расчеты", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом Блошенко заявил, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, госкорпорация готова приступить к созданию новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

РОБОТЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА НОВОЙ СТАНЦИИ

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

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