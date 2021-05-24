Манила и Пекин провели переговоры о ситуации в Южно-Китайском море - МИД Филиппин

Гонконг. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Филиппин и КНР откровенно обсудили обстановку в Южно-Китайском море и разногласия сторон в этом районе, сообщил в субботу телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" со ссылкой на заявление филиппинского МИД.

"Обе стороны провели дружеские и честные переговоры об общей ситуации и конкретных вопросах, вызывающих беспокойство в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении ведомства.

Консультации велись в рамках двустороннего механизма, учрежденного в 2016 году для снижения напряженности в этих водах. На переговорах Филиппины и Китай также признали важность поддержания диалога и учета позиций и планов сторон в этом районе.

Ранее в этом году филиппинские власти обнародовали фотографии более 200 китайских судов у рифа Уитсун (китайское название Нюэцзяо) 7 марта. Риф является частью архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море, вокруг которого ведут спор КНР и другие члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. При этом Уитсун находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.

По версии Манилы, экипажи этих судов укомплектованы представителями вооруженных формирований. В свою очередь в Пекине заявляли, что это рыболовецкие суда, укрывающиеся от плохой погоды.

В начале мая глава МИД Филиппин Теодоро Локсин потребовал от Китая "убираться куда подальше" из спорных вод в Южно-Китайском море. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ выразил надежду, что "некоторые деятели из Филиппин будут соблюдать базовый этикет и действовать в соответствии с их статусом".