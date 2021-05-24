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Интерфакс-АВН

Южная Корея и США договорились по дальности ракет и сотрудничеству в области вакцин от COVID-19 - южнокорейский президент

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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в рамках визита в Вашингтон была достигнута договоренность об отмене ограничений на дальность полетов южнокорейских ракет.

"Я рад объявить о прекращении действия руководящих принципов по ракетам", - сказал он журналистам на совместной с Байденом пресс-конференции.

Мун Чжэ Ин назвал это "символической и существенной" мерой, демонстрирующей надежность альянса.

Последняя редакция соглашения, или "руководящих принципов" ограничивала дальность полетов южнокорейских ракет 800 км и не лимитировала их полезную нагрузку. Изначально соглашение было подписано в 1979 году и ограничивало дальность полета южнокорейских ракет 180 км, вес боеголовок - 500 кг, затем четырежды пересматривалось в сторону увеличения как дальности полета, так и полезной нагрузки.

Нынешняя администрация Южной Кореи настаивает на усилении собственного оборонного потенциала страны. Отмена ограничений на дальность полета ракет, как пишут южнокорейские СМИ, означает "ракетный суверенитет" для Южной Кореи.

По словам южнокорейского президента, он и Байден договорились сформировать глобальное всеобъемлющее партнерство в области вакцин от COVID-19, отметив, что передовые американские технологии будут сочетаться с производственными мощностями Южной Кореи.

Мун Чжэ Ин поблагодарил Байдена за обещание предоставить вакцины от коронавируса южнокорейским военным, назвав это значимым шагом, демонстрирующим особую историю двустороннего альянса.

Байден заявил журналистам, что обеспечит полную вакцинацию от коронавируса 550 тыс. южнокорейских военнослужащих.

"Есть 550 тыс. корейских солдат, матросов, летчиков, которые работают в тесном контакте с американскими войсками в Корее. Мы обеспечим полную вакцинацию всех 550 тыс. тех корейских военных, которые регулярно взаимодействуют с американскими, как ради них, так и ради американских сил", - сказал президент США.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
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