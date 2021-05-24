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ТАСС

Военные корабли России и Казахстана поразили воздушные цели на учениях на Каспии

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Корабль "Мангыстау"
Церемония подъема военно-морского флага ВМС Казахстана на ракетно-артиллерийском корабле "Мангыстау" (бортовой номер "253") проекта 0250 (шифр "Барс-МО"). Актау, 20.12.2017.
Источник изображения: Пресс-служба акима Мангистауской области

Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Совместная корабельная группа РФ и Казахстана поразила воздушные цели условного противника на военно-морских учениях двух стран, проходящих в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи кораблей двух стран поразили воздушные цели, имитирующие авиацию и крылатые ракеты противника. Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО. Кроме того, корабельной группой ВМФ России и ВМС Казахстана были выполнены задачи оказанию помощи условно аварийному кораблю, терпящему бедствие", - говорится в сообщении.

Совместное военно-морское учение стартовало 18 мая и продлится до 24 мая в военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря.

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