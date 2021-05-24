Читатели «Дейли мейл» о новой «ракете Путина»: русские — голодранцы, откуда у них такие бабки?

Новая российская гиперзвуковая ракета обойдет любую ПВО, заявила кремлевская газета через день после того, как Путин пообещал «выбить зубы» врагам России, пишет «Дейли мейл». Читатели, среди которых и американцы, комментируют статью в основном злобно и хамят в адрес российского президента. Мозги промыты основательно…

Россия разрабатывает сверхсекретную гиперзвуковую ракету, предназначенную для прорыва любой современной системы ПВО, сообщает британская "Дейли мейл", подчеркивая, что днем раньше президент Путин пригрозил "выбить зубы" противникам, если те попытаются "укусить Россию".

Испытания оружия под кодовым названием "Острота" начнутся в следующем году. Новейшей ракетой будут оснащаться сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Новые малогабаритные гиперзвуковые ракеты считаются следующей ступенью неядерного щита России. Эксперты говорят, что они обеспечат России лидирующие позиции в области высокотехнологичного оружия и смогут нанести непреодолимые удары по высокозащищенным целям, заключает "Дейли мейл".

Комментарии читателей:

Hamishmacsporran

А мне постоянно внушают, чтобы я избавился от пластиковых пакетов и перестал ездить на тачке с дизельным двигателем. Почему бы этой плаксе Грете и ее дружкам не заняться Москвой? Или они трусят?

Ace Lightning

Да они как школьная гопота, цепляются только к слабым и беззащитным.

Zipp

Может, прекратим уже это все и попытаемся друг с дружкой поладить? Все мы люди и живем на одной планете. Места хватит всем, если только постараемся ужиться. Дружить необязательно, хотя было бы славно. Надо просто прекратить подозрительность и тревогу. Мировое господство - зачем оно? Было бы скучно вечно жить при одном режиме. Живите, дайте жить другим и перестаньте издеваться над миром.

J Constantine

Путину нечего предложить миру, кроме пустых угроз. Вот же неудачник!

fed up

У России просто гигантский комплекс неполноценности, размера XXXL.

TStarr

Странный какой человечек. Никто ведь даже не думает нападать на Россию.

Wokegobroke

Главная угроза для России - Китай.

DelBoy lytham

Да Китай для всех - главная угроза!

Clivethejive

Главная угроза для планеты - это ее обитатели.

Alfa man

Вот что с ним не так, а?

BashStreetKid

Это потому, что он коротышка?

Pam Cakes

И уродец.

Mark Roberts

И зачем же "миролюбивой" России понадобилась такая уймища ракет? Нет, пусть уж Путин ответит!

MOLEMAN360

Америка, Великобритания, Китай и большинство европейских стран небось не отстают. Они сваляют здоровенного дурака, если еще не начали разрабатывать новое поколение ракет.

Nick Pembleton

Если он выпустит хотя бы одну, Россию саму тут же раскатают в блин!

MunroKelso

Совсем спятил на старости лет.

Dtorts

Взаимно гарантированное уничтожение никто не отменял, что бы русский карлик не выкидывал. И да, ракеты ему роста не прибавят.

Ravfox

Путин идет презренной тропой деспотов на протяжении всей истории. Грози собственному народу внешним врагом, чтобы отвлечь его от неудач дома.

RabD

Тем временем простые русские голодают, а мир в кризисе из-за китайского вируса, который уже убил миллионы.

mel-drew

Бессмысленная статья. Все главные державы уже вовсю разрабатывают гиперзвуковые ракеты. Ранее в этом году одну такую испытали США. Россия полгода назад сама заявляла об успешном запуске, а Китай, говорят, уже готовится.

bittwo

Пора США стряхнуть пыль со старой программы "Звездные войны" - Ронни [Рейган] ловко обанкротил ею Советский Союз. Россия скоро зачехлится, у нее же ВВП как у Италии.

Guest001

А мы настолько погрязли в долгах, что у нас и того нет. И Байден еще не закончил транжирить деньги, хотя на оборону не выделил ни цента.

Mimsie Star

Ну хорошо, гномик, ну уничтожишь ты нас всех, кому тогда угрожать будешь?

Nyjah1

Америка - единственная сверхдержава, кто не проводит ежегодных парадов и не хвалится оружием и прибамбасами. Поэтому их я боюсь больше всего. О "Матери всех бомб" мы услышали лишь когда она стерла с лица земли горный хребет в Афганистане, и держу пари, никто и не слыхивал об атомной бомбе, пока она не свалилась на Хиросиму. Я не боюсь пластиковых ракет с российского и китайского парада, но списывать их со счетов нельзя.

Stdve

Русские - голодранцы. Откуда у них такие бабки?

Miss_Behaving

Да ну, болтовня и только.

Rickshaws cabs

Так, тащите смирительную рубашку!

Alexey Bez Ivanov

Ну, конечно. День без статьи про злобных русских прошел зазря.

Russy

Ну и зачем эта работа на публику? У США небось куча современной военной техники, но никто о ней не говорит, пока она толком не устареет.

Davecov58

Это похвальба для внутреннего рынка.