Читатели «Дейли мейл» о новой «ракете Путина»: русские — голодранцы, откуда у них такие бабки?

Новая российская гиперзвуковая ракета обойдет любую ПВО, заявила кремлевская газета через день после того, как Путин пообещал «выбить зубы» врагам России, пишет «Дейли мейл». Читатели, среди которых и американцы, комментируют статью в основном злобно и хамят в адрес российского президента. Мозги промыты основательно…
Россия разрабатывает сверхсекретную гиперзвуковую ракету, предназначенную для прорыва любой современной системы ПВО, сообщает британская "Дейли мейл", подчеркивая, что днем раньше президент Путин пригрозил "выбить зубы" противникам, если те попытаются "укусить Россию".
Испытания оружия под кодовым названием "Острота" начнутся в следующем году. Новейшей ракетой будут оснащаться сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.
Новые малогабаритные гиперзвуковые ракеты считаются следующей ступенью неядерного щита России. Эксперты говорят, что они обеспечат России лидирующие позиции в области высокотехнологичного оружия и смогут нанести непреодолимые удары по высокозащищенным целям, заключает "Дейли мейл".
Комментарии читателей:
Hamishmacsporran
А мне постоянно внушают, чтобы я избавился от пластиковых пакетов и перестал ездить на тачке с дизельным двигателем. Почему бы этой плаксе Грете и ее дружкам не заняться Москвой? Или они трусят?
Ace Lightning
Да они как школьная гопота, цепляются только к слабым и беззащитным.
Zipp
Может, прекратим уже это все и попытаемся друг с дружкой поладить? Все мы люди и живем на одной планете. Места хватит всем, если только постараемся ужиться. Дружить необязательно, хотя было бы славно. Надо просто прекратить подозрительность и тревогу. Мировое господство - зачем оно? Было бы скучно вечно жить при одном режиме. Живите, дайте жить другим и перестаньте издеваться над миром.
J Constantine
Путину нечего предложить миру, кроме пустых угроз. Вот же неудачник!
fed up
У России просто гигантский комплекс неполноценности, размера XXXL.
TStarr
Странный какой человечек. Никто ведь даже не думает нападать на Россию.
Wokegobroke
Главная угроза для России - Китай.
DelBoy lytham
Да Китай для всех - главная угроза!
Clivethejive
Главная угроза для планеты - это ее обитатели.
Alfa man
Вот что с ним не так, а?
BashStreetKid
Это потому, что он коротышка?
Pam Cakes
И уродец.
Mark Roberts
И зачем же "миролюбивой" России понадобилась такая уймища ракет? Нет, пусть уж Путин ответит!
MOLEMAN360
Америка, Великобритания, Китай и большинство европейских стран небось не отстают. Они сваляют здоровенного дурака, если еще не начали разрабатывать новое поколение ракет.
Nick Pembleton
Если он выпустит хотя бы одну, Россию саму тут же раскатают в блин!
MunroKelso
Совсем спятил на старости лет.
Dtorts
Взаимно гарантированное уничтожение никто не отменял, что бы русский карлик не выкидывал. И да, ракеты ему роста не прибавят.
Ravfox
Путин идет презренной тропой деспотов на протяжении всей истории. Грози собственному народу внешним врагом, чтобы отвлечь его от неудач дома.
RabD
Тем временем простые русские голодают, а мир в кризисе из-за китайского вируса, который уже убил миллионы.
mel-drew
Бессмысленная статья. Все главные державы уже вовсю разрабатывают гиперзвуковые ракеты. Ранее в этом году одну такую испытали США. Россия полгода назад сама заявляла об успешном запуске, а Китай, говорят, уже готовится.
bittwo
Пора США стряхнуть пыль со старой программы "Звездные войны" - Ронни [Рейган] ловко обанкротил ею Советский Союз. Россия скоро зачехлится, у нее же ВВП как у Италии.
Guest001
А мы настолько погрязли в долгах, что у нас и того нет. И Байден еще не закончил транжирить деньги, хотя на оборону не выделил ни цента.
Mimsie Star
Ну хорошо, гномик, ну уничтожишь ты нас всех, кому тогда угрожать будешь?
Nyjah1
Америка - единственная сверхдержава, кто не проводит ежегодных парадов и не хвалится оружием и прибамбасами. Поэтому их я боюсь больше всего. О "Матери всех бомб" мы услышали лишь когда она стерла с лица земли горный хребет в Афганистане, и держу пари, никто и не слыхивал об атомной бомбе, пока она не свалилась на Хиросиму. Я не боюсь пластиковых ракет с российского и китайского парада, но списывать их со счетов нельзя.
Stdve
Русские - голодранцы. Откуда у них такие бабки?
Miss_Behaving
Да ну, болтовня и только.
Rickshaws cabs
Так, тащите смирительную рубашку!
Alexey Bez Ivanov
Ну, конечно. День без статьи про злобных русских прошел зазря.
Russy
Ну и зачем эта работа на публику? У США небось куча современной военной техники, но никто о ней не говорит, пока она толком не устареет.
Davecov58
Это похвальба для внутреннего рынка.