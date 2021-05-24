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Интерфакс-АВН

Израиль готов к ударам по лидерам ХАМАС, несмотря на режим прекращения огня - СМИ

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Флаг Израиля
Флаг Израиля.
Источник изображения: gazeta.ru

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В армии обороны Израиля заявили, что по-прежнему готовы осуществлять удары по руководству движения ХАМАС, несмотря на введенный накануне режим прекращения огня, сообщает в пятницу издание "Таймс оф Израэл".

Отмечается, что среди лиц, находящихся в списках армии обороны Израиля на ликвидацию, присутствует командир ХАМАС Мухаммед Дейф.

Ранее сообщалось, что он является наиболее разыскиваемой Израилем целью в секторе Газа. Накануне высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамадан заявлял, что Дейф был жив и руководил совместными операциями боевого крыла ХАМАС - бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам" - и других групп палестинцев.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока что стороны его соблюдают. До этого в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.

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Израиль
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