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Российская газета

Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии были опробованы около 300 видов вооружения и специальной техники. Об этом в интервью в рамках просветительского марафона "Новое знание" сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Военачальник уточнил, что в некоторые периоды на базе Хмеймим в Сирии присутствовали конструкторы и специалисты 76 предприятий и конструкторских бюро.

"Где еще можно проверить оружие? На войне. Как бы мы не хотели, но государственные, войсковые и армейские испытания - это все, конечно, хорошо, но главная оценка ставится все-таки в зачетку именно там", - отметил Шойгу.

Поэтому, по словам главы Минобороны, военные не смогли обойти испытания техники в Сирии. "Что нам дала в итоге Сирия? Прямо скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. И я их еще мягко называю. Выяснилось, что то оружие, которое было принято на вооружение и прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. В итоге мы почти полтора десятка видов просто сняли с вооружения. Перестали их производить", - рассказал министр.

Он уточнил, что в Сирии прошли испытания в том числе комплексы связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударные комплексы.


Иван Петров

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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