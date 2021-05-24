The Sun (Великобритания): Путин разрабатывает ужасную гиперзвуковую ракету, способную «уничтожить любую оборонительную систему»

Рассказывая о российском гиперзвуковом оружии, автор пытается нагнать страху, давая следующие характеристики: смертоносное, ужасное и «пробивающее любую защиту». Путин не опровергает, но отмечает, что речь идет о силах сдерживания. А сдерживание работает по принципу «не нападай — не нарвешься».

Россия создает секретную миниатюрную гиперзвуковую ракету, утверждая, что она сможет преодолеть любую оборону

В будущем году начнутся испытания нового оружия, получившего название "Острота". Это составная часть кампании Владимира Путина, цель которой - обогнать Запад по огневой мощи.

Новейшей ракетой, которая по размерам будет меньше существующих гиперзвуковых ракет, будут оснащаться сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Ракета имеет разработанный специально для нее прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволит ей "прорывать любые современные системы ПВО", сообщает прокремлевская газета "Известия".

Россия также подтвердила, что в июне будет проведено первое из четырех завершающих испытаний новой смертоносной гиперзвуковой ракеты "Циркон". Весь цикл испытаний будет завершен к концу лета.

Эта "неудержимая" крылатая ракета, развивающая скорость 10 000 километров в час, может быть принята на вооружение в будущем году.

Путин рассматривает гиперзвуковую смертоносную ракету "Циркон" корабельного базирования в качестве предпочтительного оружия для нанесения ударов по американским городам в случае ядерного конфликта.

"Первый пуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках программы государственных испытаний назначен на июнь", - сообщил агентству ТАСС источник из военного ведомства.

Также подтверждено, что российский Балтийский флот будет "серьезно усилен", а подводные лодки с ракетами "Циркон" нового поколения могут быть использованы для защиты подводного газопровода "Северный поток - 2".

Считается, что малогабаритные гиперзвуковые ракеты "Острота" воздушного базирования сделают российские неядерные оборонительные силы намного более современными. Эксперты говорят, что они обеспечат России "лидирующие позиции в области высокотехнологичного оружия" и смогут наносить "сокрушительные удары" по хорошо защищенным целям.

"Специально для новой сверхскоростной ракеты разработан прямоточный воздушно-реактивный двигатель", - сообщила "Известия".

У России уже есть ужасная ракетная система в ядерном оснащении "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком. Путин утверждает, что она наносит удар "как метеорит".

Говорят, что эта ракета может развивать скорость в 20 раз выше скорости звука, выходить за пределы земной атмосферы и наносить удар в любой точке земного шара менее чем за 30 минут.

А еще у России есть ракета "Кинжал", развивающая скорость 12 400 километров в час, запускаемая с истребителя МиГ-31 и наносящая удар со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука.

Оружие, не имеющее себе равных

В четверг Путин похвастался, что российские военные стали мировыми лидерами по современными системам вооружения. Он сказал: "У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, самые современные, беспилотные аппараты. Конечно, возникает вопрос: а каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил? Как ни странно - для многих это звучит странно, - но у нас более чем все в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав, самые современные силы ядерного сдерживания".

Россия сумела создать такое новое оружие за счет "рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону, за счет сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров", продолжил Путин.

"Нам удается поддерживать наши вооруженные силы на должном уровне, не милитаризируя бюджет. Мы будем действовать так и дальше", - добавил он.

Главнокомандующий российским военно-морским флотом Николай Евменов заявил, что флот "приобретает все большую значимость в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими из-за расширения натовского присутствия в балтийском регионе".

Военный эксперт полковник Николай Шульгин рассказал "Независимой газете", что новые гиперзвуковые ракеты Путина будут развернуты в целях "обеспечения безопасности важных экономических проектов, связанных с поставкой углеводородов в Европу".

На этой неделе Джо Байден отменил санкции против "Северного потока - 2" в попытке наладить отношения с Германией, которая намерена закупать в больших объемах российский газ. Это было сделано вопреки существующим в Вашингтоне опасениям, что Кремль воспользуется поставками газа для ослабления стран-членов ЕС за счет усиления их зависимости от Москвы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен может возобновить действие санкций, поскольку в Вашингтоне существует прочная уверенность в том, что "Северный поток" это "подарок Путину".

Уилл Стюарт (Will Stewart)