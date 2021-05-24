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ТАСС

Космонавты читали и корректировали сценарий фильма "Вызов", который снимут на МКС

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Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС
Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС.
Источник изображения: © Роскосмос/Олег Артемьев

По словам космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, сценарий всем понравился

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Космонавты, которые будут участвовать в съемках фильма "Вызов" на МКС, читали сценарий и внесли в него коррективы. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Космонавтам, которые будут участвовать в картине, было доверено прочитать этот сценарий. Очень легко, интересно даже как профессионалу. За три часа он был прочитан, не останавливаясь. Единственное, попросили нас как профессионалов его прочитать и найти ляпы. Конечно, что-то было небольшое техническое, но спасибо, что ребята это все поняли", - сказал Шкаплеров.

Он отметил, что профессионалы немного подкорректировали сценарий, он всем понравился.

В свою очередь режиссер Клим Шипенко рассказал, что на МКС выступит не только в качестве режиссера, но и в качестве оператора и гримера.

По его словам, участие в съемках примут также космонавты, которые будут в это время в космической экспедиции. Работа над сценарием на данный момент продолжается.

О фильме

Ранее сообщалось, что тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина актрисы Юлии Пересильд и режиссера Шипенко перед их полетом на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов" стартуют 24 мая.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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Союз ПКК
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