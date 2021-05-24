Российская армия за короткое время сделала огромный качественный рывок в своём развитии - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Уровень современного вооружения в Стратегических ядерных силах достиг 86%

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы России за сравнительно небольшой срок по ряду направлений обогнали самые сильные армии мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве.

При этом министр отметил, что показатель современного вооружения в российских Стратегических ядерных силах составляет 86%.

"Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели", - отметил Шойгу.

По его словам, в целом по армии, включая виды Вооружённых сил, уровень современности выше 70%, и этот показатель продолжает увеличиваться.

Министр отметил, что мощь армии растёт также за счёт того, что российская промышленность встала "на достаточно надёжные, основательные рельсы".

Ещё одним важным фактором он назвал плановый подход, в частности, по линии контроля средств, которые выделяются на гособоронзаказ.

"Конечно, многое надо было сделать для того, чтобы установить контроль за финансами и тогда была создана система контроля, который позволяет сегодня очень жестко контролировать выполнение государственного, оборонного заказа", - сказал министр, отметив, что для выстраивания эффективно работающей системы понадобился вклад людей множества профессий.

Глава военного ведомства напомнил, в частности, что Национальный центр управления обороной РФ был построен за 333 дня. На сегодня он является одной из самых современных систем управления, над программным обеспечением центра работали до 2,5 тыс. программистов.

По словам министра, центр позволяет оперативно управлять не только боевой, но и повседневной деятельностью армии. Этот опыт, сказал Шойгу, надо передавать в субъекты РФ для более эффективного управления регионами.

По оценке Шойгу, российская армия сегодня "является хорошо обученной, хорошо оснащенной, одной из лучших армий мира".