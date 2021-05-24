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Интерфакс-АВН

Лазерные комплексы "Пересвет" имеют большой потенциал для развития - Шойгу

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Лазерный комплекс «Пересвет»
Лазерный комплекс «Пересвет».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" имеют большой потенциал модернизации, и они будут развиваться, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на марафоне "Новое знание" в Москве.

"Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня, это действительность, и это комплексы "Пересвет", которые с одной стороны уже стоят на вооружении, с другой стороны - они не прекратили своего движения в развитии. Потому что, там очень большое поле деятельности науки", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что российская армия продолжает перевооружение на ракетные комплексы "Авангард", идут испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - ракетный комплекс "Авангард" и авиационная ракета "Кинжал", а также боевой лазер "Пересвет".

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал БР
Пересвет
Циркон-С 3М22
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