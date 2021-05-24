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Интерфакс-АВН

В Москве предупреждают о готовящейся в Сирии провокации террористов с использованием отравляющих веществ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве располагают информацией о том, что боевики из террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) в преддверии президентских выборов в Сирии готовят провокацию с использованием химических отравляющих веществ, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии тергруппировка "Джабхат Ан-Нусра" ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского дипведомства.

По имеющимся данным, "накапливаемые ими в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения", - отметила она.

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