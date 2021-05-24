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ТАСС

Илон Маск хотел бы спросить у Гагарина, почему тот решился полететь в космос

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/Susan Walsh

Глава SpaceX назвал первого космонавта очень храбрым человеком

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, принимающий в пятницу участие в российском просветительском марафоне "Новое знание", заявил, что поинтересовался бы у Юрия Гагарина, почему он решился на полет в космос.

"Я бы сказал: "Ух ты!" Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт <...> Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться <...> Я просто бы его спросил: "Почему?" - сказал Маск, отвечая на вопрос участника марафона о том, что бы он спросил у Гагарина, если бы у него была такая возможность.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

В программе мероприятия запланированы более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "за" и "против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

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Россия
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SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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