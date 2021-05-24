Палестинцам гумпомощь, а Израилю ракеты - США

Президент США Джо Байден пообещал оказать гуманитарную помощь и помощь в восстановлении Газы, а также пополнить израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», приветствуя достигнутое перемирие между Израилем и ХАМАС.

Он отметил, что США будут работать через ООН и другие международные организации, чтобы обеспечить быструю гуманитарную помощь и мобилизовать международную поддержку жителям Газы.

Байден настаивает на том, что Вашингтон будет сотрудничать по этому поводу с властями Палестины, а не ХАМАС, чтобы боевики не могли пополнить свой арсенал. Однако Палестина контролирует лишь некоторые части оккупированного Западного берега, а ХАМАС – сектор Газы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в регион в ближайшее время, чтобы обсудить детали сотрудничества, пишет Reuters.