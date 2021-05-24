Войти
Военно-промышленный курьер

Палестинцам гумпомощь, а Израилю ракеты - США

322
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Джо Байден пообещал оказать гуманитарную помощь и помощь в восстановлении Газы, а также пополнить израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», приветствуя достигнутое перемирие между Израилем и ХАМАС.

Он отметил, что США будут работать через ООН и другие международные организации, чтобы обеспечить быструю гуманитарную помощь и мобилизовать международную поддержку жителям Газы.

Байден настаивает на том, что Вашингтон будет сотрудничать по этому поводу с властями Палестины, а не ХАМАС, чтобы боевики не могли пополнить свой арсенал. Однако Палестина контролирует лишь некоторые части оккупированного Западного берега, а ХАМАС – сектор Газы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в регион в ближайшее время, чтобы обсудить детали сотрудничества, пишет Reuters.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
Компании
ООН
Похожие новости
06.05.2019
Нетаньяху в тревоге: Израиль и Палестина обменялись ударами
24.01.2019
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
17.12.2018
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
30.07.2014
Страхи Америки
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
07.10.2011
Палестинские эволюции в ООН не угрожают израильскому военному экспорту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 22:45
  • 63
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно