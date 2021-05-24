«Как на суше, так и на воде» - Зеленский анонсировал ко дню независимости Украины большой военный парад

«24 августа - День независимости Украины. Будет парад на 30-летие нашей независимости. Парад будет военный. Он будет большой как на суше, так и на воде - будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане», - подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.

Как передает УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

Он также сказал, что в рамках празднования независимости в один из дней августа в Украину впервые привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которую смогут увидеть все желающие.