"Вертолеты России" и "КрасАвиа" подписали соглашение о намерениях на поставку 10 вертолетов Ми-8 и Ка-62

ЦАМТО, 21 мая. В рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2021 холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и авиакомпания "КрасАвиа" подписали соглашение о намерениях на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ка-62.

Первые два вертолета будут поставлены до конца текущего года. Все машины будут переданы поэтапно до 2027 года.

Авиакомпания "КрасАвиа" эксплуатирует вертолеты Ми-8Т/АМТ/МТВ и самолеты различных типов, выполняя социально значимые пассажирские и грузовые перевозки в Красноярском крае. Вертолеты компании также вылетают на санитарные задания, осуществляют вахтовые перевозки, участвуют в тушении пожаров, патрулировании, поисково-спасательных операциях.

"Пополнение парка "КрасАвиа" новыми машинами поможет улучшить транспортную доступность отдаленных районов в одном из крупнейших регионов России, особенно на Крайнем Севере. "КрасАвиа" станет одним из первых эксплуатантов вертолета Ка-62, и я уверен, что эти современные машины добавят авиакомпании гибкости в выполнении авиационных работ благодаря оптимальному сочетанию полезной нагрузки, комфорта, безопасности, дальности и скорости полета", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,8 тонн и рассчитан на перевозку 15 пассажиров. Для багажа предусмотрен специальный отсек в хвостовой части фюзеляжа. Имеется также возможность перевозки грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Предусмотрена установка медицинского оборудования для выполнения санзаданий. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% массы воздушного судна. Еще одна отличительная черта Ка-62 – одновинтовая схема с рулевым винтом в кольцевом канале хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России. Вертолет оснащен современной авионикой, позволяющей выполнять полеты в сложных условиях.

Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 – многоцелевые вертолеты, предназначенные для решения широкого спектра задач: перевозки пассажиров и грузов, транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".