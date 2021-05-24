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Интерфакс-АВН

США и Израиль отметили необходимость наличия у израильской армии средств защиты от ракетных ударов - Пентагон

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц в ходе телефонной беседы отметили, что для израильской армии важно иметь в наличии средства для защиты совей территории от ракетных ударов, сообщил Пентагон.

"Обе стороны согласились с важностью наличия у Израиля возможностей, необходимых ему для защиты от ракетных ударов", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

В нем отмечается, что Остин "приветствовал решение израильского кабинета министров согласиться на прекращение огня и разделил надежду министра Ганца на полное восстановление спокойствия".

Как сообщалось, соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа - в самом серьезном с 2014 года обострении конфликта между сторонами - вступило в силу в 02:00 мск пятницы.

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Страны
Гана
Израиль
США
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