США и Израиль отметили необходимость наличия у израильской армии средств защиты от ракетных ударов - Пентагон

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц в ходе телефонной беседы отметили, что для израильской армии важно иметь в наличии средства для защиты совей территории от ракетных ударов, сообщил Пентагон.

"Обе стороны согласились с важностью наличия у Израиля возможностей, необходимых ему для защиты от ракетных ударов", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

В нем отмечается, что Остин "приветствовал решение израильского кабинета министров согласиться на прекращение огня и разделил надежду министра Ганца на полное восстановление спокойствия".

Как сообщалось, соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа - в самом серьезном с 2014 года обострении конфликта между сторонами - вступило в силу в 02:00 мск пятницы.