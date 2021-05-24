NoonPost (Египет): основная информация о ракетах, которые ХАМАС выпускает по Израилю, в том числе о ракете «Аяш-250»

На протяжении нескольких дней боевые бригады ХАМАС и «Исламского джихада» обстреливали центр Израиля. Представители движения заявляют, что производство ракет расположено на территории сектора Газа. Более того, недавно палестинцы опубликовали устрашающий ролик с новой ракетой, способной поразить север страны. Что еще есть на вооружении «хамасовцев»?

Каждый день палестинские группировки запускают ракеты и минометные снаряды из сектора Газа в сторону Израиля, и каждый день ракеты поражают какую-то новую цель. Палестинские группировки наносят ракетные удары в ответ на действия израильских ВВС, которые бомбардируют гражданские районы в секторе Газа, атакуют палестинцев на оккупированных территориях и в мечети Аль-Акса.

Каждая израильская агрессия против сектора Газа встречается новыми ракетами и военной техникой. Таким образом, ракета "Кассам" больше не является единственным средством борьбы против оккупационных сил.

Палестинское движение сопротивления пытается идти в ногу с мировыми военными событиями несмотря на то, что оно базируется в регионе, который более 15 лет находится в оккупации. Следует также отметить, что в последнее время арабские страны спешат нормализовать отношения с Израилем, считая, что их оружие - это не что иное, как "абсурдные инструменты для дестабилизации ситуации".

Статистические данные, оценивающие количество ракет, поразивших оккупированные территории, в наши дни разнятся, но, возможно, вскоре мы узнаем все секреты. Ниже мы расскажем о ракетах, которые ХАМАС использует во время эскалации конфликта против Израиля.

Первые ракеты

ХАМАС годами развивает собственное производство ракет. Первая ракета "Кассам" была запущена в 2001 году, а позднее появились ракеты "Кассам-2" и "Кассам-3". В 2012 году была создана неуправляемая ракета M-75.

Ракета М-75 впервые была запущена в ответ на убийство начальника штаба бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" Ахмеда аль-Джабари. Радиус действия ракеты составляет 75-80 километров. Она является первой ракетой, выпущенной по аэропорту Бен-Гуриона.

ХАМАС также разработал ракеты "Седжил-55" или S-55. В 2014 году бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" бомбили израильские города именно ракетами "Седжил-55", дальность полета которых составляет 55 километров. В том же году впервые по Тель-Авиву были выпущены ракеты J-80, названные в честь Ахмеда аль-Джабари. Израильская система ПРО "Железный купол" не смогла перехватить все эти ракеты, как и обещал ХАМАС.

R-160 - это первая ракета с радиусом действия до 160 километров, способная достичь Хайфы. Она была названа в честь одного из лидеров ХАМАСа Абдель Азиза ар-Рантиси. Стоит отметить, что R-160 способна разрушить израильские объекты, находящиеся в 100 километрах от сектора Газа.

Вышеупомянутые ракеты помогают ХАМАС в борьбе против Израиля в последние дни. Заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил: "ХАМАС способен воевать долгие месяцы с большей энергией, чем когда-либо прежде, и ракеты, выпущенные "Бригадами аль-Кассама" в текущем раунд эскалации - из старых запасов, поскольку еще не использованы новые [ракеты]".

Боевое крыло ХАМАСа и другие военизированные группировки во время операции "Меч Иерусалима" использовали новые ракеты, в том числе:

Ракеты A-120

Ракеты А-120 (дальностью до 120 км) имеют фугасные боеголовки высокой разрушительной силы. Их первое боевое применение произошло 11 мая 2021 года, когда бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" нанесли удар по Иерусалиму.

Ракеты SH-85

Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" впервые использовали SH-85 при ракетной атаке на Тель-Авив и аэропорт Бен-Гуриона. Согласно заявлению группировки, ракеты SH-85, названные в честь Мухаммеда Абу Шамалы, имеют дальность полета 85 километров. Кроме SH-85 бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" использовали ракеты S-55, A-120, M-75, J-80 и J-90. В результате ракетных обстрелов погибли и были ранены несколько десятков человек, а многие дома получили повреждения.

Ракеты "Аяш-250"

"Аяш-250" - новейшее оружие, созданное бригадам "Изз ад-Дин аль-Кассам". Ракета была названа в честь Яхьи Аяша, одного из самых выдающихся лидеров ХАМАСа, уничтоженного израильтянами.

Боевики ХАМАСа впервые запустили ракету "Аяш-250" 13 мая 2021 года по израильскому аэропорту Рамон, который находится на юге Палестины, в 220 км от сектора Газа. Абу Обейда, официальный представитель бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", сказал: "Каждая точка от севера до юга Палестины - в зоне досягаемости наших ракет".

Умм аль-Бара, жена Яхьи Аяша, заявила, что гордится палестинскими ракетами "Аяш-250", созданные бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам", которые нанесли удар по израильскому аэропорту Рамон. Об этом сообщило издание "Аль-Джазира".

Согласно тому же источнику, Умм аль-Бара сказала: "Оккупационные силы празднуют убийство палестинцев в секторе Газа, но теперь, когда ХАМАС бомбит их аэропорты с помощью этой ракеты, им больше нечего праздновать. Это потрясающий подарок для нашей семьи".

Группировки "Сарая Аль-Кудс" объявили, что использовали ракеты "Бадр-3", которые несут боеголовку весом 250 килограммов и имеют дальность более 160 километров. Ракета взрывается в 20 метрах над целью, при взрыве разлетаясь на 1400 дополнительных поражающих элементов.

Минометные снаряды

Палестинские группировки во время эскалации конфликта выпустили множество минометных снарядов по Израилю. Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что опасается попадания минометных снарядов по израильским военным, дислоцированным на палестино-израильской границе. По его словам, минометные снаряды вызывают ужас тем, что нет времени убежать или спрятаться.

Беспилотники "Шехаб"

Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" объявили об использовании дронов-камикадзе "Шехаб" во время операции "Меч Иерусалима". В заявлении ХАМАС говорится: "Бригады аль-Кассам" нанесли удар с помощью беспилотников "Шехаб" по химическому заводу в Нир-Оз.

Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" использовали новое оружие во время операции "Меч Иерусалима" - беспилотники "Шехаб". Они атаковали газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой дронов-камикадзе.

"Мы наращиваем военный потенциал в секторе Газа в ответ на продолжающуюся сионистскую агрессию, направленную против наших людей, включая убийства лидеров и инженеров бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам". Мы будем продолжать военную операцию до тех пор, пока враг не прекратит атаки", - говорится в заявлении.

Уничтожение подводных лодок

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по подводной лодке палестинского исламистского движения ХАМАС на побережье сектора Газа. Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" ранее объявили о намерении нанести ракетные удары по морским целям Израиля. По данным военных, подводные лодки ХАМАСа управляются дистанционно и способны доставить до 50 килограммов взрывчатых веществ, чтобы нанести удар по морским целям. Сообщается, что группировка пыталась вывести из строя газовую платформу.

"Некоторые подводные лодки были уничтожены во время последней бомбардировки в секторе Газа. Тем не менее спецслужбы Израиля предполагают, что ХАМАС все еще обладает тремя подводными лодками, которые управляются дистанционно, через GPS. Но ХАМАС никак не прокомментировал новости о подводных лодках", - сообщают израильские СМИ.

Бронебойные снаряды

Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" объявили, что нанесли удар по израильской армии в северной части сектора Газа возле населенного пункта Нетив Хаасара. Тель-Авив подтвердил информацию об обстреле и объявил о гибели одного израильского военнослужащего и ранении еще двоих. Израильские и палестинские СМИ транслировали видео, на котором видно, как происходит эвакуация раненных военнослужащих.

Новые ракеты и военная техника ХАМАСа стали сюрпризом, который может изменить правила палестино-израильского конфликта в ближайшие годы или даже дни.

Тамам Абу аль-Хейр (تمام أبو الخير)