Невидимая микроволновая атака на США: страшнее, чем стрельба. Кто стоит за этим? Россия? Китай? (Yahoo News Japan, Япония)

Потеря равновесия, тошнота, головокружение, проблемы со слухом... Такие симптомы проявляются у американских дипломатов и разведчиков на Кубе, в России, в Лондоне. Понятно: ром, водка, джин...? Ан нет – виновато во всем «русское лучевое оружие». Теперь к истерике подключились и японцы. Кто на очереди? И где доказательства?

"Я проснулся посреди ночи, и у меня началось невероятное головокружение. Комната буквально плыла перед глазами. Меня тошнило. Я работал в Ираке и Афганистане, в меня там стреляли. Но это был самый ужасающий опыт в моей жизни. "

Этот ужасный случай произошел в отеле в Москве, где в декабре 2017 года останавливался бывший агент ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Марк Полимеропулос, о чем он рассказал телеканалу CNN в феврале этого года.

После этого его болезнь продолжилась, и в 2019 году он досрочно, в возрасте 50 лет, ушел на пенсию из ЦРУ, где проработал 26 лет.

"Я не мог выжить и дня. С той ночи у меня каждый день болела голова. Я не мог избавиться от головных болей ни днем, ни ночью".

Он также сказал: "Лучше бы в меня выстрелили. А эта рана "молчаливая". Когда в вас стреляют, рана остается на виду, и ее хотя бы видно".

Проблема заключалась в том, что медицинский персонал ЦРУ изначально не понимал причин проявившихся у Полимеропулоса симптомов. Однако, более чем через три года после той ужасной ночи, которую он пережил в Москве, ему наконец поставили диагноз "черепно-мозговая травма" в медицинском центре Waterlead, и он смог получить лечение с согласия ЦРУ. Марк говорит, что у него тогда потекли слезы.

"Гаванский синдром" атакует и распространяется на заграницу

Более 130 американских дипломатов и сотрудников ЦРУ жалуются на такие же симптомы, которые проявились у Полимеропулоса.

Эта симптоматика была названа "гаванским синдромом", поскольку впервые в ноябре 2016 года на них пожаловались сотрудники посольства США в Гаване. У них наблюдались такие симптомы, как сильное головокружение, усталость, головная боль, тошнота, потеря слуха, потеря памяти, нарушение чувства равновесия и зрения. Некоторые из них начали длительное лечение или рано вышли на пенсию… К концу 2017 года более 24 сотрудников этого посольства имели симптомы "гаванского синдрома", а администрация Трампа эвакуировала более половины сотрудников этого дипломатического учреждения и их семьи. Кроме того, она издала предупреждение об опасности поездок на Кубу.

В середине 2018 года 11 дипломатов, работавших в консульстве США в Гуанчжоу, Китай, пожаловались на аналогичные симптомы и были эвакуированы.

Кроме того, согласно публикациям журнала GQ Magazine, в августе 2019 года сотрудница Белого дома, которая сопровождала Джона Болтона, в то время советника по национальной безопасности, в Лондон, тоже испытывала там похожие симптомы. В гостиничном номере у нее внезапно появилось ощущение покалывания в той стороне головы, которая обращена к окну, и неожиданно возник шум в ушах. Однако, когда она покинула тот номер, симптомы исчезли.

"Гаванский синдром" атаковал не только американских дипломатов. С 2017 по 2019 год 14 канадских дипломатов, дислоцированных на Кубе, тоже страдали аналогичными симптомами.

"Гаванский синдром" в материковой Америке

Беспокойство вызывает то, что случаи, подобные "гаванскому синдрому", были зарегистрированы и на материковой части Соединенных Штатов.

В ноябре прошлого года высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности обнаружил у себя симптомы, похожие на "гаванский синдром", возле огромного сада под названием "Эллипс", примыкающего к южной стороне Белого дома.

Кроме того, в 2019 году другая сотрудница Белого дома сообщила, что у нее были аналогичные симптомы, когда она выгуливала собаку в пригороде Вирджинии недалеко от Вашингтона. Когда женщина проходила мимо припаркованного фургона, из него вышел какой-то мужчина и пешком обогнал ее. В этот момент ее собака внезапно перестала двигаться, а у самой этой сотрудницы возник пронзительный шум в ушах, сильная головная боль и покалывания в области лица.

Кто стоит за этим? Россия? А может, Китай?

Медицинская бригада Центра восстановления после мозговых травм Университета Пенсильвании обследовала 21 высокопоставленного американского чиновника, страдающего "гаванским синдромом", сказал директор центра доктор Дуглас Смит. Он указал, что причиной этих симптомов могут быть микроволны. При обследовании у одного американского дипломата было выявлено поражение нейронных сетей мозга.

По словам этого ученого, можно предположить, что источником атаки мола быть спутниковая антенна, закрепленная на фургоне и излучающая микроволны. Дальность их действия может составлять несколько миль.

Кто стоит за микроволновыми атаками?

Хотя администрация Байдена пока так и не смогла установить источник этих атак, некоторые американские правительственные чиновники заявляют, что в этом может быть замешана Россия. Сотрудники ЦРУ, дислоцированные в России, Польше и бывших странах-сателлитах распавшегося Советского Союза, как, например, Грузия, а также на Тайване и в Австралии, также обнаруживали у себя действие "гаванского синдрома" в период с 2017 по 2019 год. Согласно документам американской разведки, полученным CNN, Россия десятилетиями разрабатывала у себя "потенциал микроволнового нападения".

Кроме того, похоже, что некоторые американские чиновники думают, что за этим может стоять и Китай.

Что касается темы Китая и микроволнового оружия, то британская газета The Times сообщала о том, что китайские военные использовала микроволновое оружие для отражения атак индийской армии и воздействия на ее военнослужащих, в течение нескольких месяцев занимавших позиции в пограничном регионе. Об этом газете рассказал некий профессор международных отношений Китайского народного университета. В связи с микроволновыми атаками у индийских солдат возникали тошнота, слабость и полный упадок сил В значительной степени из-за этих симптомов они были вынуждены отступить с занимавшихся ими позиций.

Поскольку многие члены американского Конгресса расценивают эту ситуацию как угрозу национальной безопасности США, они настояли на создании в ЦРУ специального подразделения по расследованию всех обстоятельств "гаванского синдрома". Пентагон также занялся разработкой специальных сенсоров и устройств, способных улавливать опасное для человека микроволновое излучение в разных условиях.

Смогут ли США найти источник "невидимой угрозы" и остановить ее?

Макико Иидзука (Makiko Iidzuka)