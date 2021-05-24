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Интерфакс-АВН

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" отправят на модернизацию - командующий ТОФ

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БПК «Адмирал Виноградов»
БПК «Адмирал Виноградов».
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" Тихоокеанского флота РФ планируют отправить на модернизацию, сообщил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

"Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 - большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля", - сказал Авакянц в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне", - добавил он.

Ранее модернизацию прошел БПК "Маршал Шапошников" того же проекта.

"Модернизированный корабль, прошедший ремонт с модернизацией, стал носителем комплексов ударного ракетного оружия "Калибр" и "Уран". Он также способен применять крылатые ракеты "Оникс", - отметил адмирал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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