В России намерены в ближайшее время заложить два корвета проекта 20380 и 20385

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц уточнил, что эти корабли станут первыми, строящимися в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 по контракту между Минобороны и "Амурским судостроительным заводом"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Корвет проекта 20380 "Грозный" и корвет проекта 20385 "Буйный" будут заложены в России в ближайшее время на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.

"Надеемся, что в самое ближайшее время командование флота получит приглашение от руководства АСЗ на закладку еще двух новых кораблей <…> На стапелях предприятия планируется заложить корвет проекта 20380 - "Грозный" и корвет проекта 20385 - "Буйный", - сказал он.

Командующий уточнил, что эти корабли станут первыми, строящимися в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 по контракту между Министерством обороны РФ и ПАО "Амурский судостроительный завод". "С 2024 по 2028 год флот должен принять два корвета проекта 20380 и четыре корабля проекта 20385", - сказал Авакянц.

Он отметил, что первым кораблем проекта 20385 на Тихоокеанском флоте станет корвет "Гремящий", который прибудет на Дальний Восток через несколько месяцев.

Также на заводе в Комсомольске-на-Амуре в разной степени готовности находятся четыре малых ракетных корабля проекта 22800 носители крылатых ракет "Калибр-НК" - "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск". Они тоже предназначены для Тихоокеанского флота.

Корабль "Адмирал Виноградов"

Авакянц сообщил, что большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" получит новое ракетное вооружение и средства ПВО.

"Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 - большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля", - сказал Авакянц.

По его словам, предлагается серьезно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне. "В целом каждый из модернизированных кораблей - и "Маршал Шапошников", и "Адмирал Виноградов" - будет по-своему уникален, поскольку корабельное оружие неуклонно развивается и совершенствуется", - подчеркнул командующий ТОФ.

Авакянц отметил, что "Маршал Шапошников", прошедший ремонт с модернизацией, стал носителем комплексов ударного ракетного оружия "Калибр" и "Уран". "Он также способен применять крылатые ракеты "Оникс". Фрегат получил новые артиллерийские установки и радиотехническое вооружение", - сообщил он.

"Могу сказать, что фрегат полностью оправдал все ожидания и доказал, что большие противолодочные корабли проекта 1155, обладая значительным водоизмещением, являются удобной и надежной платформой для размещения на них ударного ракетного оружия, в том числе перспективного, новых артиллерийских комплексов, современных радиотехнических и противолодочных средств. Уверен, что потенциал этих кораблей не исчерпан и при должном подходе они еще послужат флоту", - добавил Авакянц.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что "Адмирал Виноградов" по примеру "Маршала Шапошникова" станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты "Калибр-НК".