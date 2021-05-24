Две подлодки с "Калибрами" заложат для Тихоокеанского флота в этом году - командующий

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Две подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" заложат для Тихоокеанского флота до конца года, сообщил командующий флотом Сергей Авакянц.

"Недавно на воду спущена третья подводная лодка серии "Магадан". В высокой степени готовности и четвёртый строящийся корабль "Уфа". Ещё два будут заложены в текущем году. С учётом темпов строительства все шесть таких подводных лодок мы планируем получить до 2024 года", - сказал Авакянц в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По его словам, первые две подлодки серии - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - прибудут на флот летом этого года.

"Эти подлодки способны нести крылатые ракеты комплекса "Калибр", и они значительно усилят боевой потенциал флота", - отметил адмирал.

Подлодки проекта 636.3 оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.