В прицеле Пентагона – Черный континент

Американские военные закрепляют свое присутствие в Африке

Военно-политическое руководство США активизирует деятельность по закреплению своих позиций в Африке. В его нынешней внешнеполитической стратегии континенту отводится важное место ввиду его географического положения (относительная близость к Америке), наличия богатых природных ресурсов и дешевой рабочей силы, а также исторических связей чернокожего населения Америки с «родиной предков».

В 2007 году Пентагоном было сформировано шестое региональное командование – Объединенное командование вооруженных сил США в зоне Африки (АФРИКОМ) с зоной ответственности, охватывающей территорию 53 стран. Мандат АФРИКОМ включает проведение военных операций на Черном континенте, помощь в подготовке вооруженных сил лояльных Вашингтону африканских правительств, охрану и контроль разработки природных богатств и путей их транспортировки.

АФРИКАНСКИЙ ИНТЕРЕС

13 марта 2018 года командующий Объединенным командованием ВС США в Африканской зоне генерал Валдхаузер представил на ежегодных слушаниях комитета Сената по вооруженным силам концепцию деятельности на континенте. Он вновь подчеркнул «постоянный интерес» США к Африке, где американские цели могут быть достигнуты сочетанием стратегической настойчивости, направленности действий и прочного партнерства. По оценке генерала, США останутся «надежным партнером в области безопасности» в течение как минимум десяти лет, если им удастся укрепить сотрудничество с африканскими странами путем оказания помощи в решении проблем, связанных с радикализацией, дестабилизацией и рекуррентными конфликтами.

Цели общей безопасности с Африкой должны достигаться в рамках долгосрочного подхода. Такой подход ставит на первое место координацию деятельности с региональными организациями и странами-партнерами, которые способны противостоять угрозам безопасности для африканского населения и американских интересов на континенте. Наряду с этим предполагается расширение возможностей по поддержанию мира, оказанию гуманитарной помощи и управлению в чрезвычайных ситуациях.

В политическом плане концепция АФРИКОМ опирается на дипломатию Госдепартамента и влияние по линии Агентства США по международному развитию (USAID). В военной сфере предусмотрено поддержание ограниченного присутствия (Light Footprint), позволяющего гарантировать проведение совместных операций, защиту американских граждан и инфраструктуры, управление кризисами и сотрудничество в сфере безопасности.

ЦЕЛИ И МИШЕНИ

Приоритетными направлениями деятельности АФРИКОМ в период с 2020 по 2025 год определены:

1. Ослабление и уменьшение потенциала экстремистских организаций в странах Сахаро-Сахельской зоны и Магриба, а также сдерживание нестабильности в Ливии.

2. Сдерживание и ослабление террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ).

3. Пресечение незаконной деятельности и снижение уровня угроз в Гвинейском заливе и Центральной Африке в сотрудничестве с определенными партнерами.

4. Нейтрализация террористической организации «Аш-Шабаб аль-Муджахедин» (запрещена в РФ) в Сомали и содействие процессу передачи полномочий в сфере безопасности от Миссии Африканского союза в Сомали (МАССОМ) федеральному правительству, которое создаст новую систему безопасности на основе координации с региональными правительствами и местными органами власти. Американское командование согласует со странами-участницами МАССОМ оказание помощи миротворческим и сомалийским национальным силам безопасности.

5. Террористическая группировка «Аль-Каида исламского Магриба» (АКИМ) (запрещена в РФ) представляет главную угрозу интересам США и безопасности африканских партнеров. Экстремисты базируются в Мали, где используют этнические противоречия в целях расширения своего влияния. Основными направлениями противодействия АКИМ определены:

– продолжение поддержки антитеррористических операций ВС Франции в Мали, включая воздушные переброски и улучшение координации американских и французских действий;

– оказание совместно с Госдепартаментом поддержки Миссии ООН в Мали;

– повышение роли США в борьбе против АКИМ и усилении государственного управления в Сахаро-Сахельской зоне.

СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Нестабильность в Ливии и во всей Северной Африке рассматривается как непосредственная угроза интересам США и их союзников на континенте. Американская администрация призвала сохранять давление на «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ запрещена в РФ) и поддерживать процесс политического примирения. По оценке командующего, Соединенным Штатам следует тщательно выбирать своих партнеров в борьбе против ИГИЛ с тем, чтобы не спровоцировать нарушение равновесия между воюющими сторонами и дальнейшее обострение обстановки в Ливии.

В отношении Туниса оказанная американцами многообразная поддержка подтверждает статус страны как основного союзника США вне рамок НАТО. Сферы помощи включают повышение боеспособности войск, особенно подразделений спецназа, усиление пограничного контроля и разведки. В рамках программ «Торговля продукцией военного назначения с зарубежными странами» и «Передача излишков продукции военного назначения зарубежным странам» в Тунис поставлены восемь вертолетов боевого обеспечения UH-60M «Блэк Хок» и 24 многоцелевых вертолета ОН-58 «Кайова Уорриер».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

В области борьбы с терроризмом значительное внимание уделено группировке «Боко Харам», активизировавшей свою деятельность в 2020 году. Основными направлениями противодействия определены:

– оказание поддержки без прямого военного участия многонациональному объединенному тактическому формированию (Multinational Joint Task Force, MNJTF), включающему подразделения ВС Бенина, Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада;

– предоставление военной помощи странам-партнерам региона бассейна озера Чад. В Нигер поставлены два разведывательных самолета С-212 «Цессна». Аналогичные машины планируется передать Камеруну и Чаду. С 2016 года в Камеруне реализуется американская программа военной помощи стоимостью 123 млн долл., включающая развитие средств воздушной разведки, системы управления, материально-технического обеспечения и борьбу с терроризмом;

– выполнение программ по стабилизации обстановки в регионе совместно с Госдепартаментом, Агентством США по международному развитию, ООН и неправительственными организациями.

В Гвинейском заливе и Центральной Африке приоритетными задачами ОК ВС США являются:

– содействие в формировании субрегиональных структур по пресечению всех видов незаконной деятельности. В данном процессе также участвуют Госдепартамент, казначейство, ФБР и Министерство внутренней безопасности;

– участие совместно с региональной тактической группой Африканского союза (African Union Regional Task Force) в борьбе против экстремистской организации «Армия сопротивления Господня» (запрещена в РФ), действующей в приграничных районах Демократической Республики Конго, Центрально-Африканской Республики, Южного Судана и Уганды;

– оказание помощи государствам Гвинейского залива в создании комплексной системы морской безопасности и разделении ответственности за применение законодательства в отношении нелегальных морских перевозок.

МИРОТВОРЦЫ, ГУМАНИСТЫ, ДИПЛОМАТЫ

В области миротворческой деятельности, гуманитарной помощи и управления в чрезвычайных ситуациях на период до 2025 года определены следующие основные направления:

– расширение сотрудничества с африканскими странами по предотвращению эпидемий. Данная функция возложена на управление по снижению угроз МО США;

– реализация программы сотрудничества с 13 странами континента «Партнерство национальной гвардии» в сфере расширения возможностей по ликвидации последствий природных и техногенных катастроф;

– продвижение инициатив «Глобальные миротворческие операции» (Global Peace Operations Initiative) и «Африканское миротворческое партнерство по быстрому реагированию» (African Peacekeeping Rapid Response Partnership), нацеленных на расширение возможностей африканских стран участвовать в миссиях по поддержанию мира ООН и региональных организаций.

Значительное внимание уделяется реализации концепции формирования в составе сухопутных войск США региональных сил (Forces Terrestres), предназначенных для обеспечения АФРИКОМ людскими и материально-техническими ресурсами в целях проведения военных операций, совместных мероприятий ОБП и расширения сотрудничества в области обеспечения безопасности.

Основными сферами оказания помощи африканским партнерам являются средства воздушных перебросок, разведка и системы управления, развитие командно-штабных органов. Продолжится участие ОК ВС США в работе многосторонних планирующих групп Восточной и Северной Африки, особенно в Сахаро-Сахельской зоне. В отношении развития ВМС африканских партнеров проводятся консультации с ВМС Франции для выработки согласованного подхода к деятельности в Гвинейском заливе.

Большое значение придается вкладу АФРИКОМ в дипломатическую деятельность, осуществляемую Госдепартаментом и Агентством по международному развитию. Ежегодно с 2014 года ОК ВС США организует проведение мероприятий под названием «Стратегический диалог по Африке» (фр. Dialoge Strategique pour l’Afrique) и «Конференция стратегической интеграции по Африке» (Conference d’Integration Strategique pour l’Afrique). Данные форумы нацелены на поддержку внешнеполитических усилий США по укреплению государственных институтов стран-партнеров, особенно оборонных ведомств. Наряду с этим ОК ВС США поддерживает инициативу Госдепа «Управление безопасностью» (Security Governance Initiative, SGI) по реформированию гражданских и военных структур сектора обеспечения безопасности в Гане, Кении, Мали, Нигере, Нигерии и Тунисе.

Важное место в решении задач АФРИКОМ отводится взаимодействию с американским командованием в Европейской зоне и южноевропейскими партнерами, в частности с Испанией, Италией и Грецией, предоставляющими основу для проецирования силы на африканский континент.

Таким образом, основные усилия ОК ВС США в Африканской зоне сосредоточены на оказании всестороннего содействия партнерам в борьбе против террористических группировок, обеспечении безопасности в Гвинейском заливе и Сахаро-Сахельской зоне, продвижении военно-политических интересов совместно с Госдепартаментом и Агентством по международному развитию. Эти механизмы позволяют Соединенным Штатам укреплять позиции и усиливать влияние в органах государственного и военного управления африканских стран.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.