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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о вторых за сутки телефонных переговорах Шойгу и Арутюняна

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщало о телефонных переговорах Шойгу и Арутюняна вечером 19 мая, а также 17 мая.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Армения в связи с этим обратилась за военной помощью к России, а также в ОДКБ.

Россия готова оказать содействие Армении и Азербайджану в работе по демаркации границы, поводов для нагнетания эмоций в этом вопросе нет, заявил 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

В четверг на заседании правительства и.о.премьера Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном некий новый документ, содержание которого раскрывать отказался. Между тем армянские СМИ в четверг обнародовали этот документ, его фотокопию опубликовал сайт армянской газеты "Жоговурд".

В проекте трехстороннего заявления предполагается создание совместной комиссии по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией. Согласно этому документу, Россия будет оказывать в рамках комиссии консультативное содействие. Подтверждения подлинности этих материалов нет.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует 102-ая российская военная база. Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

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Лавров Сергей
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