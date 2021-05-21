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Интерфакс-АВН

Россия не идет по пути милитаризации своей экономики, но "зубы выбьет всем, кто попробует у нее что-то откусить" - Путин

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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не идет по пути милитаризации своей экономики, но жестко ответит всем, кто попробует посягнуть на ее территории.

"Во все времена происходит одно и то же, как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, "нашей огромности боятся все", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Даже после развала Советского Союза, заметил он, когда "одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика". "Действительно потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире, 146 миллионов человек вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживает, а-то и за миллиард заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", - сказал президент РФ.

Путин заметил: "Все нас хотят где-то "укусить" или чего-то от нас "откусить", но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому - развитие наших Вооруженных сил".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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