Отечественные ударные дроны пойдут на экспорт только после принятия их на вооружение в РФ - глава "Рособоронэкспорта"

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") будет продвигать на экспорт российские военные беспилотники только после принятия их на вооружение армией РФ, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы ждем результатов государственных испытаний, постановки летательных аппаратов на вооружение и дальше будем предлагать их на рынок. Мы ждем беспилотные летательные аппараты с полезной нагрузкой в виде систем разведки, наблюдения и авиационных средств поражения", - заявил Михеев на выставке HeliRussia.

По его словам, на данный момент компания успешно экспортирует беспилотники "Орион" и "Орлан".

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 тыс. 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 тыс. 500 метров.

В 2020 году Минобороны РФ получило для опытной эксплуатации один комплекс с беспилотниками "Орион", который в ходе модернизации получил возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.