Войти
Интерфакс-АВН

Отечественные ударные дроны пойдут на экспорт только после принятия их на вооружение в РФ - глава "Рособоронэкспорта"

991
0
0
Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021
Строящийся для Министерства обороны Российской Федерации серийный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") с серийным номером "012" в цеху предприятия АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") будет продвигать на экспорт российские военные беспилотники только после принятия их на вооружение армией РФ, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы ждем результатов государственных испытаний, постановки летательных аппаратов на вооружение и дальше будем предлагать их на рынок. Мы ждем беспилотные летательные аппараты с полезной нагрузкой в виде систем разведки, наблюдения и авиационных средств поражения", - заявил Михеев на выставке HeliRussia.

По его словам, на данный момент компания успешно экспортирует беспилотники "Орион" и "Орлан".

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 тыс. 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 тыс. 500 метров.

В 2020 году Минобороны РФ получило для опытной эксплуатации один комплекс с беспилотниками "Орион", который в ходе модернизации получил возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники