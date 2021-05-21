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Интерфакс-АВН

Индия начнет получать С-400 в четвертом квартале 2021 года - глава "Рособоронэкспорта"

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Первые поставки Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" состоятся в октябре-декабре этого года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В этом году, в четвертом квартале", - заявил Михеев, отвечая на вопрос агентства о сроках начала поставок С-400 Индии.

По его словам, в настоящее время продолжается обучение индийских специалистов.

"Все идет по графику", - подчеркнул Михеев.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Индийские специалисты прибыли в Россию и приступили к обучению работе с С-400 в январе 2021 года, сообщил ранее "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

14 февраля 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400. Через несколько дней глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Михеев Александр
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