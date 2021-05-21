Войти
Интерфакс-АВН

Путин распорядился провести эвакуацию россиян и граждан из стран СНГ из сектора Газа - распоряжение президента

558
0
0
Разрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа
Разрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа.
Источник изображения: © REUTERS / Mohammed Salem

МИД, СВР и МЧС определят сроки и формат эвакуации с учетом развития обстановки в Секторе Газа

Эвакуируемые граждане будут доставлены в Москву

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и граждан стран СНГ из Сектора Газа.

"В связи с резким ухудшение ситуации в Секторе Газа в результате военной операции Вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию, выразивших такое пожелание граждан РФ и граждан государств - участников СНГ, находящихся в Секторе Газа", - говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

Документ датирован 20 мая и вступает в силу со дня подписания.

Путин поручил МИД России совместно с СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки с Секторе Газа.

МЧС поручено обеспечить по согласованию с МИД доставку эвакуируемых граждан в Москву.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
14.12.2015
Это надолго
27.12.2012
Реформа армии, которая не останавливается
08.11.2012
Военторг окончен
10.09.2012
От уральского полигона – к федеральному Центру
27.08.2012
Рогозин: Россию не защитят вооружения Запада, генералам надо поменьше ездить по выставкам
20.02.2008
Беспилотники. Бесчеловечная авиация переживает "бум"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники