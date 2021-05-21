Путин распорядился провести эвакуацию россиян и граждан из стран СНГ из сектора Газа - распоряжение президента

Разрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа.

МИД, СВР и МЧС определят сроки и формат эвакуации с учетом развития обстановки в Секторе Газа

Эвакуируемые граждане будут доставлены в Москву

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и граждан стран СНГ из Сектора Газа.

"В связи с резким ухудшение ситуации в Секторе Газа в результате военной операции Вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию, выразивших такое пожелание граждан РФ и граждан государств - участников СНГ, находящихся в Секторе Газа", - говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

Документ датирован 20 мая и вступает в силу со дня подписания.

Путин поручил МИД России совместно с СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки с Секторе Газа.

МЧС поручено обеспечить по согласованию с МИД доставку эвакуируемых граждан в Москву.