«Мы обречены!»: «Твиттер» взорвался от сравнения американской призывной кампании с российской (Fox News, США)

«Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских», — написал один из читателей сайта «Фокс ньюс» в связи с новой рекламой Пентагона по призыву в армию США. В ней женщина-капрал рассказывает о своих двух мамах, чем «отстаивает равенство и свободу». Читатели винят во всем Байдена.

Ранее в этом месяце армия США решила посоревноваться с ЦРУ, выпустив новую рекламу службы в армии в стиле сказки-мультика. Ее главная героиня - капрал с двумя мамами, которые поженились после того, как одна из них выжила в тяжелой автомобильной аварии.

Вышедший 4 мая ролик - часть новой кампании "Призвание", где рассказываются истории пяти действующих военнослужащих. Ранее ЦРУ захлестнула волна критики за серию политкорретных рекламных видео. Считается, что тем самым агентства пытаются расширить выбор соискателей.

"Эта история началась в Калифорнии. У одной маленькой девочки было две мамы, - рассказывает про себя капрал Эмма Мэлоунлорд (Emma Malonelord). - Хотя у меня было вполне типичное детство - я занималась балетом и играла на скрипке, - я при этом выступала за равенство. И мне нравится думать, что я отстаивала свободу с младых ногтей".

Тут же в сети посыпались гневные отповеди, и критики предупредили, что эта "нелепица" только подорвет уверенность в американской мощи. Видео снова всплыло в социальных сетях в среду, когда один пользователь сравнил рекламу американской и российской армии, отметив разительный контраст, как вербует солдат противник.

"Мы обречены", - заметил Дэн Гейнор (Dan Gainor) в своем твите.

We are so doomed https://t.co/46QLKNzBlP - Dan Gainor (@dangainor) May 19, 2021



"Армия русских рассчитана на то, чтобы рушить и убивать. Наша - чтобы внушать афганским племенам, что такое микроагрессия и критическая расовая теория", - согласился Джон Хокинс (John Hawkins).

Третий пользователь вырезал кадр с российским солдатом, сравнил его с образом мультяшной принцессы из американского ролика и подписал: "Ну, выбирайте себе бойца".

Свое разочарование высказал бывший армейский вербовщик. "Нет слов! - написал он. - После десяти лет службы такое смотреть тяжело, без вопросов…"

"Для тех, кто твердит: "Но американские вооруженные силы лучше". Да, потому что они раньше строились по тому же принципу, как нынешние российские. Когда Китай и Россия обгонят США, все будут знать, как им это удалось", - предупредил еще один пользователь.

"Это жалко и постыдно, - написал еще один. - Армия, которой мы привыкли гордиться, была другой. Наши военные заслуживают лучшего, а не этого дерьма".

Комментарии читателей:

TSgtISE

Я завербовался 12 сентября 2001-го. Отслужил 13 лет. Хотел дотянуть до двадцатника, но в 2014 году меня уволили по медицинским показаниям из-за травмы по службе. Скучаю по армейке и по парням, с кем служил, каждый божий день. На гражданке я так и не прижился. Но теперь я даже рад, что отслужил свое. Это не моя армия.

nagant603

А другой армии у нас нет? Увы. Рыба гниет с головы, так и наше общество. Президент Трамп попытался остановить это разложение, но не успел. Теперь наш главком - маразматик Джо Байден. Так что очень подходящая реклама.

Lookslikeaduck549

Даже если наши военные отрастят себе немного тестостерона, политики все равно сделают все возможное, чтобы ни одной заварушки мы не выиграли. В конце концов "те, кому надо", заработают побольше, если конфликт затянется. (Я ветеран Вьетнама, у меня свой взгляд на вещи).

daeljuma149

Я пошел служить, когда все понимали, что чтобы выжить и победить, надо быть сильнее русских или любого другого противника. Похоже, это понимание мы утратили.

Sickoflies

Величайшая уловка дьявола: он внушил американцам, что политкорректность спасет им жизнь. А вторая: он убедил мир, будто выборы выиграл Байден.

Wehavemettheenemyandheisus

Для демократов армия - всего лишь еще одна правительственная программа занятости, а значит, ей положено быть "разнообразной" и "инклюзивной". Боеготовность их не колышет.

harrybaals840

Помните, когда у нас была энергонезависимость, граница на замке, дешевый бензин, никакой инфляции, спокуха на Ближнем Востоке… Всего пару месяцев назад, пока не пришел Байден.

greg_1962a

Еще пару лет назад наши военные снимали действительно толковые ролики - там рассказывалось, какие крутые наши морпехи, армия и флот, и молодежи от этого хотелось служить. А теперь это больше на какую-то шутку глупую смахивает.

Newport1

Армия - единственное, что до сих пор работало. Байден решил это "исправить".

TheSleepyandGigglesShow

Чепуха какая. Военным чинам надо вспомнить, что к чему: армия нужна, чтобы выигрывать войны, а не упражняться в социальной справедливости.

Durlek

Я считаю, что Китай для России гораздо опаснее, чем мы, потому что хочет оттяпать у них весь восток. Почему-то никто об этом не говорит, но русские в расовом отношении очень похожи на нормальных американцев, и у них тоже сильные христианские традиции. США под угрозой, но я считаю, что опасность идет главным образом изнутри.

Ralf271

У нас есть две Америки, республиканская и демократическая, и они никогда не поймут друг друга. Лучше снова разделиться пополам: красные штаты будут продолжать дело отцов-основателей, а синие пусть дальше живут своими фантазиями. Но вместе мы больше не уживемся!

FibMcgee

Армии США позарез понадобились специалисты по гендерной флюидности? Боже, помоги нам всем.

YaNaNa

Такими темпами мы скоро заговорим по-китайски, по-русски или по-корейски.

TStorm085

Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских. Еще раз спасибо, демократы.

Йейл Хэлон (Yael Halon)