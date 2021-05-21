Портфель заказов на экспорт российской военной техники превышает $52 млрд - глава "Рособоронэкспорта"

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Объем экспортных заказов на российскую военную технику составляет $52,1 млрд, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы заключили контракты на сумму более 4 млрд долларов в этом году", - сказал Михеев журналистам в четверг на форуме HeliRussia-2021.

"Портфель заказов 52,1 млрд долларов", - добавил Михеев

Как сообщал "Интерфакс", в последние годы портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет около $55 млрд. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.