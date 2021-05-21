Американские СМИ раскрыли подпольную террористическую армию Пентагона и ЦРУ

Опубликованная американским журналом Newsweek информация о существовании секретной армии США, которая насчитывает 60 тыс. военнослужащих, действующих под вымышленными именами и тайно, вызвала возмущение в китайских соцсетях.

Жители КНР, активно обсуждают эту тему, обращая внимание властей страны на американскую угрозу и необходимость защитить их от США, в которых они видят крупнейшего террориста.

Напомним, пишет Eadaily, по данным Newsweek, это самая многочисленная в мире негласная армия, в ее рядах есть киберсолдаты, которые ведут деятельность в интернете, в том числе шпионскую.

Тайная сила Пентагона опирается на 130 частных компаний и десятки малоизвестных секретных правительственных агентств для поддержки своих операций, что ежегодно обходится США примерно в 900 миллионов долларов.