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Военно-промышленный курьер

Американские СМИ раскрыли подпольную террористическую армию Пентагона и ЦРУ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Опубликованная американским журналом Newsweek информация о существовании секретной армии США, которая насчитывает 60 тыс. военнослужащих, действующих под вымышленными именами и тайно, вызвала возмущение в китайских соцсетях.

Жители КНР, активно обсуждают эту тему, обращая внимание властей страны на американскую угрозу и необходимость защитить их от США, в которых они видят крупнейшего террориста.

Напомним, пишет Eadaily, по данным Newsweek, это самая многочисленная в мире негласная армия, в ее рядах есть киберсолдаты, которые ведут деятельность в интернете, в том числе шпионскую.

Тайная сила Пентагона опирается на 130 частных компаний и десятки малоизвестных секретных правительственных агентств для поддержки своих операций, что ежегодно обходится США примерно в 900 миллионов долларов.

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