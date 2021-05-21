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ТАСС

Авиационный фестиваль "Небо: теория и практика" пройдет на аэродроме ДОСААФ в Балашихе

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Як-52
Як-52.
Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

В программу впервые войдут официальные соревнования по авиационным гонкам и вертолетному спорту

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Авиационный фестиваль "Небо: теория и практика" пройдет 22 и 23 мая на аэродроме Московского авиационно-ремонтного завода Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (МАРЗ ДОСААФ) в Балашихе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ДОСААФ.

"С 22 по 23 мая в Балашихинском районе Московской области на аэродроме Черное МАРЗ ДОСААФ будет проходить масштабный семейный фестиваль "Небо: теория и практика", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в этом году в программу впервые вошли официальные соревнования по авиационным гонкам и вертолетному спорту. "Зрителей ждут зрелищные выступления лучших пилотажных групп малой авиации России, пилотаж от чемпионов мира и Европы, показательные и демонстрационные полеты", - сообщили в ДОСААФ.

В пресс-службе отметили, что семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина продемонстрирует зрителям мастерство одиночного пилотажа.

Кроме того, на фестивале пройдут показательные выступления авиационно-спортивных клубов ДОСААФ. "22 мая зрители увидят одиночный и парный пилотаж на самолетах Як-52, а также групповой прыжок парашютистов на ограниченную площадку", - говорится в сообщении.

Посетители фестиваля смогут вступить в ряды ДОСААФ и сдать нормы ГТО, а также посетить выставку достижений и разработок в области авиационной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Як-52
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