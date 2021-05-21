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Интерфакс-АВН

Экипажи самолетов Ил-38 отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в Баренцевом море

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Противолодочные задачи в Баренцевом море отработали экипажи самолётов Ил-38, сообщили в пресс-службе Северного флота в четверг.

"Летчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты в Баренцевом море. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что три экипажа противолодочных самолетов было задействовано в отработке противолодочных задач.

"Летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей", - отмечается в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Проекты
СФ
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