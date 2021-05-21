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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах глав военных ведомств России и Армении

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Село Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян накануне вечером провели переговоры по телефону, обсуждалась ситуация в регионе, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Эти вопросы, как сообщало Минобороны РФ, обсуждались в ходе телефонных переговоров Шойгу и Арутюняна 17 мая.

14 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Россия готова оказать содействие Армении и Азербайджану в работе по демаркации границы, поводов для нагнетания эмоций в этом вопросе нет, заявил 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили 12 мая о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Армения официально обратилась в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской и Гегаркуникской областей.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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