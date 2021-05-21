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Интерфакс-АВН

Бомбардировщики Су-34 и вертолеты Ми-8 прилетели в Рязань для участия в конкурсе АрМИ - ЦВО

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Екатеринбург. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Два бомбардировщика Су-34 и три вертолета Ми-8АМТШ-В "Терминатор" Центрального военного округа (ЦВО) перебазировались из Челябинской и Новосибирской областей в Рязань для участия в этапе конкурса летного мастерства "Авиадартс-2021" в рамках Армейских международных игр (АрМИ), сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

"В ходе состязаний летчикам предстоит выполнить полеты по маршруту, продемонстрировать технику пилотирования, ведение визуальной воздушной разведки, боевое применение по наземным целям неуправляемыми ракетами и 250-килограммовыми бомбами, а также поражение целей из авиационной пушки", - говорится в сообщении.

Всего от Центрального военного округа в конкурсе будут принимать участие более 20 летчиков оперативно-тактической, армейской авиации, а также экипажи штурмовиков Су-25СМ российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

Всеармейский конкурс летного мастерства "Авиадартс-2021" пройдет в Рязани с 21 мая по 5 июня.

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