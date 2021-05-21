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Интерфакс-АВН

Блинкен заявил Лаврову об обеспокоенности присутствием войск РФ близ Украины, состоянием здоровья Навального - госдеп

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что США обеспокоены присутствием российских военных близ границ Украины и состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую озабоченность относительно продолжающегося военного присутствия российских военных рядом с границами Украины, действий против "Голоса Америки" и "Радио Свобода"/"Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ - ИФ), а также здоровьем Алексея Навального и притеснением оппозиционных организаций", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Неда Прайса по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств.

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Лавров Сергей
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