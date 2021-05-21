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Вестник Мордовии

Редкий грозный зверь - Т-80УЕ1 мог стать еще более опасным для танков НАТО

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российский танк Т-80У-Е1 не слишком известен, наверное, из-за того, что был выпущен ограниченной партией. Впервые о нем открыто рассказали в 2014 году, на выставке техники, организованной в ходе соревнований по "Танковому биатлону" в Алабино. Он интересен тем, что на корпус Т-80БВ установили башню от выведенных из войск харьковских дизельных "восьмидесяток".

Внешне танк напоминает своего близкого родственника - Т-80У. Однако имеются и различия, например, закрытая 12,7-мм пулеметная установка командира и тепловизионный прицел "Плиса", способный видеть танк противника ночью на расстоянии 3500 м.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Газовая турбина мощностью 1250 л.с. позволяет развивать по шоссе скорость в 75 км/ч и 60 км/ч - по грунтовым дорогам.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В сопроводительных материалах утверждалось, что возможна установка 1400-сильного двигателя. Также не исключался монтаж более современной динамической защиты и прицела наводчика-оператора. Внедрение этих новшеств сделало бы Т-80У-Е1 еще более опасным противником даже для самых новых модификаций танков НАТО и других государств.

Однако после выпуска небольшой партии дальнейшие работы были приостановлены.

Лев Романов

Фото"Вестник Мордовии"

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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