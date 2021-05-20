Тормозные диски Rotinger - для кого, для чего.

Многих автолюбителей хлебом не корми - дай пообсуждать плюсы и минусы запчастей, производителей, серий. Наверно поэтому отзывы о тех или иных товарах собирают армии поклонников на форумах и в клубах. Сегодня мы дадим пищу для обсуждения достаточно нового продукта на нашем рынке - тормозных дисках Rotinger.

В среде автовладельцев бытует стереотип, что чем западнее "живет" производитель, тем выше качество его продукции, и наоборот - отечественное всегда сталкиваются со здоровым скепсисом. Наш сегодняшний гость - родом из Польши, относительной географической серединки, с весьма высоким экономическим потенциалом и перспективами развития. Иначе говоря, инвестиции в Ротингер, по темпам, могут оставить позади и весьма именитые марки своего рынка.

Но поскольку нам, как автолюбителям, ездить не на станках и инвестициях, а на конкретных запчастях, то рассмотрим польские диски детальнее. Прежде всего, Rotinger позиционирует свои компоненты, как полноценный заменитель качества оригинала. Возможно, достаточно обыденная декларация, но вот почему это важно. Некоторые производители перфорированных тормозных дисков не грешат применять в рекламе такие словечки, как "спорт", "высокая эффективность" и так далее. Неосведомлённый в тонкостях обыватель не может дать техническую оценку и легко "ведется", обоснованно полагая, что покупает продукт с полки действительно спортивных (усиленных) запчастей. А на самом деле - перед покупателей рядовой аналог оригинальных тормозных дисков. Поэтому Rotinger называет вещи своими именами, что достаточно справедливо по отношению к покупателю.

Однако, отличаются тормозные диски Rotinger от "оригинала" тем, что добавлены дополнительные опции: перфорация и насечки. В целом, поляки представили 6 различных комбинаций эти доработок - от классических перфорированных дисков до отверстий, совмещенных с радиальными слотами. Обозначаются данные серии T1, T2, T3, T4, T5 и T6 соответственно. Наиболее популярной является комбинация "перфорация+насечки" - Ротингер Т5.

Официальным поставщиком и дистрибутором тормозных дисков Rotinger является компания Tormozi.ua. Прямые отношения с польской фабрикой, трансляция заводских условий гарантии и конечно, выгодная цена - все это делает весьма выгодной покупку польских запчастей на свое авто.

Еще одним бонусом является опция антикоррозионного покрытия - GraphiteLine. На практике, это гальваническим образом нанесенный слой антрацитового цвета, защищающий тормозной диск от ржавления. В отличии от конкурентов, диски Ротингер покрыты не термокраской, а химическим составом, что повышает стойкость защиты.

Для кого разработаны тормозные диски Rotinger? Целевая аудитория продукта довольно широка. Польские запчасти будут отличным выбором в случае плановой замены расходников тормозной системы, так как мы имеем дело с дисками качества оригинала. Тем не менее, наличие опций типа перфорации и насечек также будут играть свою роль и выполнять функции во время торможения. Поэтому, несмотря на то, что комплектующие не относятся к категории "спорт" - выгоды от данных решений безусловно будут.

Цена на тормозные диски Rotinger находится в сегменте "средний". Это значит, стоимость будет сопоставима с обычными гладкими дисками от других брендов качества "оригинала". А это дополнительный козырь в пользу польской марки.