Войти
Военно-промышленный курьер

В небе над западным форпостом – заметное оживление

771
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области начались тренировки морской авиации Балтийского флота, в которых задействованы сразу три аэродрома базирования.

В рамках полетов экипажи истребителей Су-30СМ разыгрывают эпизоды по огневому обеспечению сухопутных подразделений, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Они отрабатывают действия при нанесении ударов по командным пунктам, бронетехнике, живой силе и кораблям условного противника, а также – при ведении воздушной разведки.

Истребители Су-27 выполняют наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, где особое внимание уделяется технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях. В ходе учебных боев летчики поочередно проводят тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов «противника».

Тем временем экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных Ми-8 отрабатывают взлет и посадку, проводят воздушную разведку, осуществляют заходы в атаки по наземным целям. А пилоты корабельных Ка-27 выполняют полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, ведут поиск подводных лодок – как в дневное, так и ночное время.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ми-24
Ми-8
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
10.12.2020
Над Калининградом начались полеты по-командирски
18.09.2020
На осенних калининградских аэродромах по-летнему жарко
18.08.2020
Летчики Балтфлота учатся перехватывать нарушителей воздушных границ
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов