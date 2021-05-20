В небе над западным форпостом – заметное оживление

В Калининградской области начались тренировки морской авиации Балтийского флота, в которых задействованы сразу три аэродрома базирования.

В рамках полетов экипажи истребителей Су-30СМ разыгрывают эпизоды по огневому обеспечению сухопутных подразделений, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Они отрабатывают действия при нанесении ударов по командным пунктам, бронетехнике, живой силе и кораблям условного противника, а также – при ведении воздушной разведки.

Истребители Су-27 выполняют наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, где особое внимание уделяется технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях. В ходе учебных боев летчики поочередно проводят тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов «противника».

Тем временем экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных Ми-8 отрабатывают взлет и посадку, проводят воздушную разведку, осуществляют заходы в атаки по наземным целям. А пилоты корабельных Ка-27 выполняют полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, ведут поиск подводных лодок – как в дневное, так и ночное время.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)