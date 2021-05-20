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Интерфакс-АВН

Рогозин утвердил экипажи МКС до 2023 года - "Роскосмос"

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утвердил список экипажей космонавтов, отправляющихся на Международную космическую станцию (МКС) в 2021-2023 годах, сообщили в среду в госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" объявила составы экипажей экспедиций на Международную космическую станцию на 2021-2023 годы. Также официально утверждены командиры и участники космического полета основного и дублирующего экипажей корабля, который отправится к станции в рамках научно-просветительского проекта "Вызов". Соответствующее решение подписал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что Госкомиссия одобрила кандидатуры режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд для полета на МКС, где они проведут съемки фильма "Вызов".

13 мая стало известно, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин.

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) сообщали, что единственная женщина в российском отряде космонавтов - Анна Кикина - полетит на МКС осенью 2022 года.

Из материалов, размещенных на сайте ЦПК, следует, что в состав экспедиции МКС-67, который отправится к МКС весной 2022 года, включены космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В состав следующего экипажа МКС-68, отправляющегося к МКС осенью 2022 года, вошли Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. В состав экспедиции МКС-69 включены космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев, которые отправятся на станцию во второй половине 2023 года.

Ранее "Роскосмос" планировал активнее привлекать девушек в отряд космонавтов, однако среди кандидатов, утвержденных в последнем наборе, присутствуют только мужчины.

На сегодняшний день в космосе побывали четыре соотечественницы: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Последний полет с участием женщины-космонавта состоялся в 2014-2015 годах.

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