Следующее заседание глав МИД стран ОДКБ пройдёт в Таджикистане в 4-ом квартале 2021 года - генсек организации

На заседании в Душанбе главами внешнеполитических ведомств была оценка ДСНВ между РФ и США

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности планируется на четвёртый квартал текущего года, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Следующее заседание Совета министров иностранных дел запланировано также в Таджикистане накануне сессии Совета коллективной безопасности в четвёртом квартале 2021 года. По этому поводу принято отдельное протокольное решение", - сказал Зась по итогам заседания СМИД ОДКБ, которое состоялось в Душанбе в среду. Слова генсека ОДКБ приведены в сообщении секретариата Организации.

Зась также сообщил, что в ходе заседания было принято несколько совместных заявлений. Одно из них сделано в связи с продлением срока действия Договора между РФ и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"В нём говорится, что продление Договора способствует сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия, а также создает условия для комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на ситуацию в данной сфере. Государства - члены ОДКБ рассматривают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года как важнейший элемент современной архитектуры контроля над вооружениями, международной безопасности и стабильности", - отметил Зась.

По его словам, все тексты заявлений "будут в ближайшее время размещены на официальном сайте ОДКБ и направлены в СМИ".

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.