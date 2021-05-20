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ТАСС

"Рособоронэкспорт" представит боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ на выставке HeliRussia 2021

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Боевой вертолет Ми-28НЭ
Боевой вертолет Ми-28НЭ.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Также на выставке покажут транспортно-боевой Ми-35М, военно-транспортный Ми-17В-5 и модернизированный боевой Ми-28НЭ "Ночной охотник"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит новейшие российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ на международной выставке HeliRussia 2021, которая пройдет в Москве с 20 по 22 мая. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Ка-52 благодаря оснащению современным бортовым радиоэлектронным оборудованием и мощным вооружением в полной мере соответствует концепции разведывательно-ударных действий, сочетая в себе функции ударного вертолета, разведывательной и командирской машины", - сообщили в пресс-службе.

В ходе HeliRussia 2021 "Рособоронэкспорт" также представит ряд других военных российских вертолетов, в том числе транспортно-боевой Ми-35М, военно-транспортный Ми-17В-5 и модернизированный боевой Ми-28НЭ "Ночной охотник". "Помимо вертолетной техники "Рособоронэкспорт" представит широкую номенклатуру поставляемых на экспорт комплексов с беспилотными летательными аппаратами российского производства", - добавили в компании.

На выставке "Рособоронэкспорт" продемонстрирует тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, модернизированный многоцелевой вертолет Ка-32А11М и легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т и "Ансат". "Данные машины могут эффективно применяться как гражданскими министерствами, ведомствами или частными компаниями, так и силовыми структурами. На них установлено современное бортовое оборудование, позволяющее удовлетворить увеличивающиеся требования заказчиков", - добавили в пресс-службе.

Поставки техники

"Рособоронэкспорт" поставил за последние 10 лет вертолетов на общую стоимость $20 млрд в 35 стран. "Сегодня российские разработчики и производители вертолетной техники уверенно обеспечивают потребности отечественных структур и иностранных заказчиков, в том числе по линии военно-технического сотрудничества. Только за последние 10 лет "Рособоронэкспорт" предложил и успешно поставил в более чем 35 стран свыше 850 вертолетов на сумму порядка $20 млрд", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

По его словам, в ближайшее время ожидается вывод на рынок модернизированного разведывательно-ударного вертолета Ка-52. "В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в АО "Вертолеты России", - сообщил Михеев.

Как отметил глава "Рособоронэкспорта", на мировом рынке пользуется спросом и военно-транспортный вертолет Ми-17В-5. "Благодаря своим боевым и эксплуатационным характеристикам Ми-17В-5 на данный момент является самым массовым из российских военных вертолетов, поставленных за рубеж за последнее десятилетие. С 2010 года "Рособоронэкспорт" передал иностранным заказчикам более 270 этих машин", - добавил Михеев.

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