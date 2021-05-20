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Интерфакс-АВН

НАТО наращивает боевой потенциал у границ восточной зоны ответственности ОДКБ - генсек Организации Зась

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

"К сожалению, позитивных изменений в сфере глобальной безопасности не наблюдается. Обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается напряженной. Более активно задействуются наращивание военного присутствия и военной активности стран НАТО у границ восточноевропейской зоны ответственности нашей Организации", - сказал Зась в среду по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе.

Его заявления приведены в сообщении секретариата ОДКБ.

Говоря о Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ, Зась отметил, что "введение в зону нагорно-карабахско конфликта российского миротворческого контингента и продолжение переговорного процесса, заметно улучшили ситуацию".

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Россия
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ОДКБ
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