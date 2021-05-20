РФ выведет на международный рынок модернизированный вертолет Ка-52 - "Рособоронэкспорт"

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" будет продвигать на международный рынок модернизированную версию вертолета Ка-52, заявил глава компании Александр Михеев.

"В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в АО "Вертолеты России", - сообщил Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в среду.

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что за последние 10 лет компания поставила инозаказчикам более 850 вертолетов на сумму порядка $20 млрд.

В "Рособоронкэспорте" сообщили, что в ходе выставки HeliRussia 2021 компания предложит своим партнерам, а также потенциальным новым заказчикам российские вертолеты для решения широкого круга задач в различных физико-географических и климатических условиях. На стенде "Рособоронэкспорта" посетители смогут ознакомиться с моделями транспортно-боевого вертолета Ми-35М и военно-транспортного вертолета Ми-17В-5.

"Благодаря своим боевым и эксплуатационным характеристикам Ми-17В-5 на данный момент является самым массовым из российских военных вертолетов, поставленных за рубеж за последнее десятилетие. С 2010 года Рособоронэкспорт передал иностранным заказчикам более 270 этих машин", - отметил Михеев.

Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 вооружен управляемыми ракетами "Атака" и "Вихрь-1", неуправляемыми ракетами С-8, ракетным комплексом "Стрелец" и 30-мм авиационной пушкой; общая боевая нагрузка - 2 тонны.