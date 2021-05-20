Алешин возглавил "дочку" "Ростеха" - госпосредника по сервису экспортируемой авиатехники

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший глава Ростехнадзора Алексей Алешин стал генеральным директором Национальной авиационно-сервисной компании.

Об этом сам Алешин сообщил журналистам в кулуарах коллегии Ростехнадзора в среду.

Национальная авиационно-сервисная компания (в составе "Ростеха") стала государственным посредником по сервисному обслуживанию поставляемой за рубеж российской авиатехники, говорилось в указе президента РФ Владимира Путина от 26 апреля.

Этим указом устанавливается, что акционерное общество "Национальная авиационно-сервисная компания" (г. Москва), 100% акций которого находится в собственности госкорпорации "Ростех", "является государственным посредником, обеспечивающим комплексное сервисное обслуживание российской авиационной техники, отнесенной к продукции военного назначения".

В документе отмечается, что данные изменения вносятся "в целях повышения эффективности военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами".

Сейчас единственным спецэкспортёром российской военной техники является "Рособоронэкспорт" (в составе "Ростеха"), а послепродажным обслуживанием занимаются управляющие компании предприятий-производителей - ОАК, "Вертолёты России", ОДК, КРЭТ (все они также входят в ""Ростех").

В мае 2020 года в "Ростехе" сообщили "Интерфаксу", что в структуре госкорпорации создается компания для сервисного обслуживания поставляемой на экспорт авиатехники.

"Создаваемая компания объединит весь комплекс сервисных услуг, предоставляемых сегодня производителями самолётов, вертолетов, авионики, двигателей, различных агрегатов и бортовых систем", - заявили в "Ростехе".