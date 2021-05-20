Войти
Интерфакс-АВН

Специалисты МЧС на выставке в Подмосковье ознакомились с устройствами для обеспечения вирусной безопасности - "Швабе"

491
0
0
Нашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" ознакомил профильных специалистов МЧС России с новыми модификациями SWIR-камеры, устройствами для обеспечения вирусной и химической безопасности, контрольно-пропускными системами и другими новинками на специализированной выставке, которая прошла в подмосковной Кубинке.

"Экспозицию посетил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Ничипорчук. Ему представили классические теплотелевизионные регистраторы и инфракрасную систему измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в среду.

Также замминистра оценил камеру коротковолнового диапазона SWIR, которая способна обнаруживать источники возгорания и способствует оперативному тушению пожаров.

На выставке специалисты холдинга рассказали о новых модификациях этого устройства. "В модельном ряде теперь шесть вариантов исполнения. Новинки отличаются расширенным интерфейсом подключения и частотой кадра. Внесенные изменения упрощают внедрение SWIR-канала в различные системы", - говорится в пресс-релизе.

"Участникам салона "Швабе" также впервые показали комплекс обнаружения взрывчатых веществ и опасных химикатов "Сегмент Гамма" и арочный металлодетектор с функцией тепловизора", - информирует пресс-служба.

По её данным, с этими и другими разработками ознакомились руководители региональных управлений и центрального аппарата МЧС России, в числе которых департамент гражданской обороны и защиты населения.

Директор по государственному оборонному заказу "Швабе" Игорь Новиков отмечает, что в этом году в Кубинке холдинг показал "широкий перечень передового оборудования для предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека".

"Некоторые решения уже применяются различными структурами, другие вызвали отклик со стороны участников, в том числе представителей МЧС. Холдинг заинтересован в продолжении взаимодействия с министерством, в том числе, и в части, касающейся поставок необходимой инновационной продукции", - сказал Новиков, которого цитирует пресс-служба "Швабе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Швабе ОАО
Проекты
AI
Гособоронзаказ
Похожие новости
13.05.2021
"Швабе" представил российским спецслужбам прибор выявления патогенных биологических агентов
21.08.2020
Для людей и страны: диверсификация холдинга «Швабе»
07.03.2018
Отцы "Федора"
24.02.2015
Перестройка экономики невозможна без кадров и технологий
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:53
  • 14
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 20.05 11:45
  • 3
Российский ПТУР сжег израильский танк «Меркава»
  • 20.05 11:20
  • 1
В основе обновленной стратегии нацбезопасности лежит баланс сильной державы и благополучия человека - замсекретаря Совбеза РФ
  • 20.05 11:18
  • 1
Defence 24 (Польша): Россия меняет разведывательные Су-24МР на беспилотники и Су-34
  • 20.05 08:57
  • 5
Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России
  • 20.05 07:32
  • 3
Объем рынка интеллектуального производства к 2028 году достигнет $590 млрд
  • 20.05 07:28
  • 34
На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров
  • 20.05 06:12
  • 1
Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году
  • 20.05 03:17
  • 2
Минобороны подало к производителю Су-30 иск на 504 миллиона рублей
  • 19.05 23:10
  • 19
Что ждет Россию в космосе
  • 19.05 22:45
  • 3
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 19.05 22:23
  • 14
Бронепротивогаз – такое возможно
  • 19.05 22:07
  • 7
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 19.05 20:18
  • 70
Гарант ядерной безопасности России
  • 19.05 16:34
  • 1
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов