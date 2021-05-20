Специалисты МЧС на выставке в Подмосковье ознакомились с устройствами для обеспечения вирусной безопасности - "Швабе"

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" ознакомил профильных специалистов МЧС России с новыми модификациями SWIR-камеры, устройствами для обеспечения вирусной и химической безопасности, контрольно-пропускными системами и другими новинками на специализированной выставке, которая прошла в подмосковной Кубинке.

"Экспозицию посетил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Ничипорчук. Ему представили классические теплотелевизионные регистраторы и инфракрасную систему измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в среду.

Также замминистра оценил камеру коротковолнового диапазона SWIR, которая способна обнаруживать источники возгорания и способствует оперативному тушению пожаров.

На выставке специалисты холдинга рассказали о новых модификациях этого устройства. "В модельном ряде теперь шесть вариантов исполнения. Новинки отличаются расширенным интерфейсом подключения и частотой кадра. Внесенные изменения упрощают внедрение SWIR-канала в различные системы", - говорится в пресс-релизе.

"Участникам салона "Швабе" также впервые показали комплекс обнаружения взрывчатых веществ и опасных химикатов "Сегмент Гамма" и арочный металлодетектор с функцией тепловизора", - информирует пресс-служба.

По её данным, с этими и другими разработками ознакомились руководители региональных управлений и центрального аппарата МЧС России, в числе которых департамент гражданской обороны и защиты населения.

Директор по государственному оборонному заказу "Швабе" Игорь Новиков отмечает, что в этом году в Кубинке холдинг показал "широкий перечень передового оборудования для предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека".

"Некоторые решения уже применяются различными структурами, другие вызвали отклик со стороны участников, в том числе представителей МЧС. Холдинг заинтересован в продолжении взаимодействия с министерством, в том числе, и в части, касающейся поставок необходимой инновационной продукции", - сказал Новиков, которого цитирует пресс-служба "Швабе".