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Интерфакс-АВН

Страны, выдвигающие бездоказательные обвинения против России и высылающие дипломатов, будут считаться недружественными - СБ РФ

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Совбез России
Эмблема Совбеза России.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Россия не оставит без ответа высылку своих дипломатических сотрудников и бездоказательные обвинения со стороны недружественных стран, заявил в интервью "Интерфаксу" замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков.

"Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чем-то, высылает наших послов - такие страны будут считаться недружественными государствами, и мы будем отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая безопасность России", - сказал Вахруков.

По его словам, Россия "будет проводить политику с учетом укрепления международной безопасности и защиты своих национальных интересов".

При этом РФ "выступает за стратегическую стабильность, за выстраивание равноправного сотрудничества в соответствии с нормами международного права", подчеркнул замсекретаря СБ РФ.

Как сообщал "Интерфакс", распоряжение правительства РФ, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, опубликовано на официальном портале правовой информации 14 мая. В список таких стран вошли США и Чехия.

Документом, в частности, определяется количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями могут заключаться трудовые договоры. В соответствии с ним у посольства США больше нет такого права. Посольство Чехии сохранит право заключать трудовые договоры с 19 гражданами.

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Страны
Россия
США
Чехия
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